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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. الزمالك يصطدم بمصر للتأمين.. ومواجهات قوية أوروبيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. الزمالك يصطدم بمصر للتأمين ومواجهات قوية أوروبيا

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 إقامة عدد من المواجهات المهمة في مختلف المسابقات المحلية وسط ترقب جماهيري لمجموعة من المباريات القوية أبرزها مواجهة الزمالك ومصر للتأمين بكأس مصر وإيفرتون أمام كوفينتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وإشبيلية أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وتنطلق منافسات اليوم بمواجهات في الدوريات العربية والأوروبية، حيث تتجه الأنظار أيضا إلى مباريات الدوري الإيطالي والفرنسي والألماني والتركي والمغربي في يوم كروي حافل بالمنافسات.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

الدوري الإنجليزي الممتاز

- إيفرتون ضد كوفينتري سيتي – الساعة 10 مساء.

الدوري الإسباني

- إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساءً.

الدوري التركي الممتاز

- غازي عنتاب ضد قاسم باشا – الساعة 7 مساء.

الدوري الإيطالي

- فينيسيا ضد أودينيزي – الساعة 9:45 مساء.

الدوري الفرنسي

- تولوز ضد ستراسبورج – الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الألماني

- هامبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9:30 مساء.

الدوري المغربي الممتاز

- حسنية أغادير ضد نهضة بركان – الساعة 8 مساء.

- اتحاد تواركة ضد أمل تيزنيت – الساعة 10 مساء.

الدوري القطري

- العربي ضد الأهلي – الساعة 4:15 عصرا.

- الوكرة ضد الشحانية – الساعة 6:30 مساء.

جدول مباريات كأس مصر 

تشهد ملاعب الكرة المصرية إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات دور الـ32، وفق المواعيد التالية:

- سموحة أمام المنيا في الثانية والنصف عصرا.

- إنبي أمام بروكسي في الخامسة مساء.

- الزمالك أمام مصر للتأمين في الثامنة مساء.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهير الكرة في ظل أهمية المواجهات ورغبة الفرق في تحقيق نتائج إيجابية ومواصلة المنافسة بقوة في مختلف البطولات.

مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الزمالك الزمالك ومصر للتأمين كأس مصر

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