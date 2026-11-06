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أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. قائمة ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. قائمة ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS الجديدة

أسعار السجائر
أسعار السجائر
قسم الاقتصاد

بكام علبة السجاير النهارده؟ يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، بعد بدء تطبيق القائمة السعرية الجديدة لمنتجات السجائر والتبغ المسخن في مصر، اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر، والتي شملت عددًا من أشهر العلامات التجارية، أبرزها ميريت ومارلبورو وL&M، بالإضافة إلى منتجات HEETS وTEREA.

وتضمنت قائمة الأسعار الجديدة تحديد أسعار العبوات بمختلف أنواعها، مع إتاحة التعرف على السعر الرسمي من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code المطبوع على العبوات، في إطار تعزيز الشفافية ومساعدة المستهلكين على معرفة الأسعار المعلنة.

أسعار السجائر اليوم في مصر الجمعة 6 نوفمبر 2026

جاءت أسعار السجائر الجديدة في مصر، وفقًا للقائمة المعلنة، لتشمل منتجات ميريت ومارلبورو وL&M، إلى جانب التبغ المسخن، على النحو التالي:

سعر سجائر ميريت Merit اليوم: 121 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر سجائر مارلبورو Marlboro اليوم: 109 جنيهات للعبوة بجميع أنواعها.

سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted: 79 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر سجائر L&M اليوم: 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر التبغ المسخن TEREA: 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر التبغ المسخن TEREA Capsules: 93 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر التبغ المسخن HEETS: 69 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

أسعار ميريت ومارلبورو وL&M الجديدة

وشملت القائمة الجديدة عددًا من العلامات التجارية الأكثر تداولًا في سوق السجائر المصري، حيث سجلت سجائر ميريت 121 جنيهًا للعبوة، بينما بلغ سعر مارلبورو 109 جنيهات، وسجلت مارلبورو كرافتد 79 جنيهًا.

كما وصل سعر سجائر L&M إلى 88 جنيهًا للعبوة، وفقًا للأسعار المعلنة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.

أسعار HEETS وTEREA للتبغ المسخن اليوم

وتضمنت القائمة أيضًا أسعار منتجات التبغ المسخن، حيث سجل سعر عبوة HEETS نحو 69 جنيهًا، بينما بلغ سعر TEREA نحو 88 جنيهًا، ووصل سعر TEREA Capsules إلى 93 جنيهًا للعبوة.

كيف تعرف السعر الرسمي لعلبة السجائر؟

يمكن للمستهلكين التحقق من السعر المعلن لمنتجات السجائر والتبغ المسخن من خلال مسح رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على العبوة، للتعرف على السعر المحدد للمنتج.

وتستهدف هذه الآلية تعزيز الشفافية في تداول المنتجات، ومساعدة المستهلكين على معرفة الأسعار الرسمية، مع دعوة الموزعين وتجار التجزئة إلى الالتزام بالقائمة السعرية الجديدة.

متى بدأ تطبيق أسعار السجائر الجديدة في مصر؟

بدأ تطبيق قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر والتبغ المسخن اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، وتستمر الأسعار المعلنة في التداول وفقًا للقائمة التي تشمل ميريت ومارلبورو وL&M ومنتجات HEETS وTEREA.

وبذلك تكون الأسعار المعلنة هي الأسعار التي يمكن للمستهلكين الاسترشاد بها اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، مع إمكانية مراجعة رمز QR Code الموجود على العبوة للتحقق من السعر المعلن لكل منتج.

أسئلة شائعة عن أسعار السجائر اليوم

كم سعر سجائر ميريت اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026؟

سجل سعر عبوة سجائر ميريت 121 جنيهًا بجميع أنواعها وفقًا للقائمة السعرية الجديدة.

كم سعر سجائر مارلبورو اليوم في مصر؟

بلغ سعر عبوة مارلبورو 109 جنيهات، بينما سجلت مارلبورو كرافتد 79 جنيهًا.

بكام علبة سجائر L&M اليوم؟

سجل سعر عبوة سجائر L&M نحو 88 جنيهًا.

كم سعر HEETS اليوم؟

بلغ سعر عبوة HEETS للتبغ المسخن 69 جنيهًا.

كم سعر TEREA وTEREA Capsules؟

سجل سعر TEREA نحو 88 جنيهًا، بينما بلغ سعر TEREA Capsules نحو 93 جنيهًا.

متى بدأ تطبيق أسعار السجائر الجديدة؟

بدأ تطبيق القائمة الجديدة اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026.

بكام علبة السجاير النهارده بكام علبة السجاير أسعار السجائر اليوم في مصر الجمعة 6 نوفمبر 2026 أسعار ميريت ومارلبورو وL&M الجديدة أسعار HEETS وTEREA للتبغ المسخن اليوم

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