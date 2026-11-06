قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزارة العمل تكشف تفاصيل جديدة عن حماية عمال الدليفري.. رعاية صحية واجتماعية ومنح للزواج والمواليد

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وشركة «طلبات» وشركات خدمات التوصيل والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية والرعاية للفئات الأكثر عرضة لمخاطر العمل.

وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، التي تضمنت دمج العمالة غير المنتظمة في منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية.

وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف عمال توصيل الطلبات الذين تستعين بهم الشركات المتعاقدة مع «طلبات»، حيث تتولى هذه الشركات إرسال قوائم العاملين إلى وزارة العمل لتسجيلهم وإدراجهم ضمن قواعد بيانات مستقلة للعمالة غير المنتظمة، بما يتيح لهم الاستفادة من أوجه الدعم والرعاية المقررة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن منظومة الحماية تشمل عددًا من المزايا، من بينها تقديم المساعدات في حالات الوفاة الناتجة عن حوادث العمل، والعجز الكلي أو الجزئي بسبب الحوادث أثناء العمل، إلى جانب حالات الوفاة والعجز لأسباب طبيعية، ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى.

كما تتضمن أوجه الرعاية إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وصرف منح الزواج لمرة واحدة، ومنح المواليد للطفل الأول والثاني، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.

وأكد خضر أن أهمية البروتوكول تتمثل في مواكبة التطورات الجديدة بسوق العمل وضم عمال التوصيل إلى منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك آليات لدعم العمالة غير المنتظمة من خلال الحساب المركزي وصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، بما يوفر مظلة حماية تمتد إلى العامل وأسرته في الظروف الصحية والإنسانية والاجتماعية المختلفة.

وزارة العمل حماية عمال الدليفري رعاية صحية واجتماعية عبد الوهاب خضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي يفند رواية الإخوان عن تحول سيد قطب..ويكشف تفاصيل مختلقة

إليسا

اليسا تكشف تفاصيل إطلاق ألبومها الجديد وحقيقة ارتباطها

الدكتور محمود مسلم

محمود مسلم: مصر تدعم التنمية في أفريقيا وإثيوبيا لا تلتزم بتعهداتها

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد