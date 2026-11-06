أقمار صناعية تكشف عن مباني إيرانية جديدة بالقرب من مواقعها الصاروخية الرئيسية

تمكنت الأقمار الصناعية من إلتقاط صورا تشير إلى أن إيران شرعت في تنفيذ أعمال بناء جديدة واسعة النطاق بالقرب من اثنين على الأقل من مواقعها الصاروخية الرئيسية.

كما تشير الصور إلى إيران قامت أيضا بإصلاح قواعد تضررت جراء غارات جوية أمريكية وإسرائيلية استمرت لأشهر.

جاء ذلك وذلك وفقاً لتحليل أجرته وحدة "بي بي سي فيريفاى" .

ووفقاً لمحللين في شركة الاستخبارات البريطانية “مايار” ، تظهر أعمال حفر ومبانٍ جديدة في القاعدة العسكرية "غارمدره" بمدينة كرج، وفي قاعدة "شاهرود" شمالي البلاد، بينما تبدو علامات على وجود عمليات إصلاح في 12 موقعاً عسكرياً آخر على الأقل.