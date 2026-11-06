محافظ الجيزة: المرور على ٢١٤٨ منشأة غذائية خلال أكتوبر.. وضبط وإعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة لضمان سلامة المنتجات المتداولة والتصدي لمحاولات الغش وتداول الأغذية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشؤون الصحية بالجيزة من خلال إدارة مراقبة الأغذية ومكاتبها الفرعية نفذت حملات موسعة خلال شهر أكتوبر أسفرت عن المرور على ٢١٤٨ منشأة غذائية وإعدام ٢٠٧٦ كجم و٧٨١ لترًا من الأغذية والمشروبات المتغيرة في خواصها الطبيعية، وضبط ٥٨٢٫٥ كجم و٤٢٢٤ لترًا من المنتجات المشتبه في عدم صلاحيتها، إلى جانب سحب ٢٨٨ عينة غذائية للتحليل.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير ١٥٧٤ محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، منها ١١٥٠ محضرًا لعدم حمل شهادات صحية و٣٤٩ محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية و٧٥ محضرًا لمخالفات أخرى فضلًا عن التوصية بإيقاف تشغيل ١٥٨٢ منشأة لمخالفتها الاشتراطات والتراخيص اللازمة، واستخراج ٦٦٢٠ شهادة صحية للعاملين في تداول الأغذية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات شملت أيضًا المدارس والمنشآت المحيطة بها، حيث تم المرور على ٢٧٠ مدرسة ومنشأة تعليمية، و٨٨ مقصفًا مدرسيًا، و٤٥٦ منشأة بمحيط المدارس، وسحب عينات غذائية، وتحرير محاضر للمخالفين، وإعدام كميات من الأغذية غير الصالحة إلى جانب المرور على الباعة المتجولين، ومتابعة سلامة الأغذية بالمدن الجامعية والمستشفيات ودور الرعاية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وقطاعا السياحة والتموين، مع تكثيف التوعية بأساليب تداول وتخزين الأغذية بصورة آمنة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم والحفاظ على الصحة العامة.