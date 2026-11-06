طلب إحاطة بشأن نقص الأدوية وتأخر الخدمات الطبية بمستشفى تأمين صحي بالإسكندرية

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفته بالتقصير الإداري وضعف الرقابة والمتابعة داخل مستشفى جمال عبد الناصر التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، وجود خلل في منظومة الرقابة داخل المستشفى، مع رصد عجز في عدد من الأدوية الطبية بالمخازن، فضلًا عن وجود ملاحظات بشأن تعاقدات شركتي الأمن والنظافة، بما ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

تأخر عرض المرضى على الاستشاري لأسابيع

وأشارت سارة النحاس إلى معاناة المرضى من الانتظار لأسابيع حتى يتم عرضهم على الأطباء الاستشاريين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كفاءة تنظيم تقديم الخدمة الطبية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى.

تحويل حالات القلب والعظام إلى مستشفيات أخرى

ولفتت النائبة إلى توقف المستشفى عن تقديم بعض الخدمات الطبية والجراحية، وتحويل حالات العمليات الخاصة بالقلب والعظام إلى مستشفيات أخرى، الأمر الذي يضع المرضى أمام رحلة جديدة من المعاناة بين المستشفيات، بدلًا من حصولهم على الخدمة داخل المستشفى التابع لهيئة التأمين الصحي.

وطالبت بضرورة الوقوف على أسباب هذه المشكلات، ومراجعة أداء منظومة الإدارة والرقابة بهيئة التأمين الصحي، والتحقيق في أوجه القصور المشار إليها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة الطبية وعدم تحميل المرضى أعباء إضافية.