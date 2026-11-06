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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

علاج سرطان الرئة مجانا.. كيف تستفيد من مبادرة الكشف المبكر؟.. الشروط وخطوات الفحص وأماكن الخدمة

مبادرة علاج سرطان الرئة مجانا
مبادرة علاج سرطان الرئة مجانا
ريم المريسي

تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، التي تستهدف اكتشاف المرض في مراحله الأولى، وإتاحة الفحوصات والعلاج للمواطنين دون تحميلهم أعباء مالية.

وأعادت الوزارة تسليط الضوء على خطوات الاستفادة من المبادرة، في منشور توعوي يوم 5 نوفمبر 2026، دعت خلاله المواطنين إلى التوجه لأقرب وحدة صحية للإجابة عن استبيان طبي يحدد مدى احتمالية تعرضهم للإصابة، وما إذا كانوا بحاجة إلى إجراء فحوصات إضافية.

من يستطيع الاستفادة من مبادرة الكشف المبكر؟

تستهدف المبادرة الرئاسية المواطنين المصريين من الرجال والسيدات بداية من سن 18 عامًا، وتغطي الكشف المبكر عن أربعة أنواع من الأورام السرطانية، هي سرطان الرئة، وسرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان عنق الرحم.

ولا يعني ذلك أن جميع المواطنين سيخضعون للأشعة والفحوصات المتخصصة بصورة تلقائية؛ إذ تعتمد المبادرة على استبيان إلكتروني لتقييم عوامل الخطورة والأعراض، وتحديد الأشخاص الأكثر احتياجًا للفحوصات الطبية.

وتأتي هذه الآلية بهدف توجيه الفحوصات إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، بدلًا من إجراء فحوصات متخصصة لجميع المواطنين دون تقييم طبي مسبق.

ما خطوات الكشف المبكر عن سرطان الرئة؟

حددت وزارة الصحة مجموعة من الخطوات التي يمكن للمواطن اتباعها للاستفادة من المبادرة:

التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة يقدم خدمات المبادرة.

طلب التسجيل والإجابة عن الاستبيان الصحي الخاص بالكشف المبكر عن الأورام.

تقييم الإجابات لتحديد عوامل الخطورة ومدى الحاجة إلى فحوصات إضافية.

في حالة الحاجة إلى استكمال الفحص، يتم توجيه المواطن إلى المستشفى أو المركز المختص لإجراء التحاليل والأشعة المطلوبة.

بعد ظهور النتائج، تُحدد الإجراءات الطبية التالية، وفي حالة الاشتباه أو تأكيد الإصابة تُعرض الحالة على الجهات الطبية المختصة لتحديد خطة العلاج المناسبة.

كما تتيح الوزارة إمكانية تسجيل البيانات والإجابة عن الاستبيان إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لمنظومة «100 مليون صحة»، بدلًا من التوجه للوحدة الصحية في الخطوة الأولى.

هل الفحص والعلاج مجانًا؟

أكدت وزارة الصحة أن خدمات المبادرة مجانية بالكامل، ولا يتحمل المواطن تكاليف مقابل الفحوصات والتحاليل والأشعة والعلاج المقدم ضمن المنظومة.

ووفقًا للأسئلة والأجوبة المنشورة على الموقع الرسمي للمبادرة، يحتاج المواطن إلى بطاقة الرقم القومي عند التوجه للحصول على الفحوصات، بالإضافة إلى دفتر البطاقة الصحية في حالة الاشتراك بالتأمين الصحي.

وفي حالة اكتشاف الإصابة، يتم توجيه المريض لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة، وتحديد العلاج المناسب وفق تقييم الفريق الطبي المختص.

كيف تعرف أقرب مكان للفحص؟

أتاحت وزارة الصحة عدة وسائل للاستعلام عن أماكن تقديم الخدمة والاستفادة من المبادرة، أبرزها:

التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة تابع لوزارة الصحة.

الاتصال بالخط الساخن 15335 أو 105 للاستفسار عن الخدمات وأماكن تقديمها.

زيارة الموقع الرسمي لمنظومة «100 مليون صحة» عبر هذا الرابط.

كما يمكن تسجيل الاستبيان إلكترونيًا من خلال بوابة مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، مع اختيار المحافظة التي تقدم خدمات المبادرة.

20 مليون مواطن استفادوا من المبادرة

وكشفت وزارة الصحة والسكان، في بيان منشور يوم 28 أغسطس 2026، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية قدمت خدماتها لأكثر من 20 مليونًا و370 ألف مواطن منذ إطلاقها في يونيو 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المبادرة تعتمد على استبيان إلكتروني لتحديد عوامل الخطورة والأعراض، ثم إحالة الحالات التي تحتاج إلى فحوصات متقدمة لاستكمال التشخيص وبدء العلاج.

من جانبه، أعلن الدكتور خالد عبدالعزيز، المدير التنفيذي للمبادرة، اكتشاف 132 حالة إصابة بسرطان الرئة، إلى جانب حالات أخرى من الأورام التي تستهدفها المبادرة، وفق الإحصائيات المعلنة حتى أغسطس 2026.

وتؤكد هذه الأرقام أهمية التوسع في التوعية بالكشف المبكر، خاصة أن المبادرة لا تقتصر على إجراء الفحوصات، وإنما تستهدف ربط الوحدات الصحية بالمستشفيات ومراكز العلاج، بما يساعد على انتقال المريض من مرحلة الاشتباه إلى التشخيص والحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

وزارة الصحة والسكان علاج سرطان الرئة علاج سرطان الرئة مجانا مبادرة وزارة الصحة 100 مليون صحة ريم المريسي

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