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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

شهادة الادخار من البنك الأهلي
شهادة الادخار من البنك الأهلي
خالد يوسف

تستقطب شهادات البنك الأهلي المصري 2026، اهتمام ملايين المستثمرين الباحثين عن الأمان المالي والعوائد المضمونة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، ومع تعدد الخيارات بين العائد الثابت، المتغير، والمتدرج، والذي يصل إلى 22%، تبرز الشهادات البلاتينية كأفضل وعاء ادخاري يحقق للمواطنين تدفقات نقدية منتظمة، سواء كنت تبحث عن عائد شهري، ربع سنوي، أو سنوي، يتيح لك البنك الأهلي فرصاً استثمارية مرنة تناسب كافة الاحتياجات؛ لتستثمر أموالك بذكاء وأمان تام.

أسعار عائد شهادات البنك الأهلي المصري 2026

يقدم البنك الأهلي المصري عدة أنواع من الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات، تختلف فيما بينها من حيث قيمة العائد وطريقة احتسابه ودورية صرفه، وفيما يلي تفاصيل أبرز شهادات الادخار المتاحة وفق البيانات الواردة:

ـ  الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي المصري

رفع البنك الأهلي المصري سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير إلى 20.5% سنويًا، بدلًا من 19.5%، على أن يتم صرف العائد للعملاء بشكل شهري.

 البنك الأهلي المصري

ويرتبط العائد على هذه الشهادة بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، مضافًا إليه 0.5%، وهو ما يعني إمكانية تغير العائد وفقًا للتعديلات التي تطرأ على أسعار الفائدة.

الشهادة البلاتينية متغيرة العائد

أبرز تفاصيل الشهادة البلاتينية متغيرة العائد

-مدة الشهادة: 3 سنوات.

-الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

-سعر العائد: 20.5% سنويًا وفق البيانات المذكورة.

-دورية صرف العائد: شهريًا.

-نوع العائد: متغير.

-إمكانية الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقًا لشروط البنك.

ـ الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

تعد الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي من أبرز شهادات البنك الأهلي المصري، حيث تمنح العملاء عائدًا مرتفعًا خلال السنة الأولى، ثم ينخفض تدريجيًا خلال العامين الثاني والثالث، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع صرف العائد مرة واحدة سنويًا.

تفاصيل العائد السنوي للشهادة

تفاصيل العائد السنوي للشهادة:

-السنة الأولى: 22%.

-السنة الثانية: 17.50%.

-السنة الثالثة: 13%.

ـ الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

يتيح البنك الأهلي المصري أيضًا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، والتي توفر للعملاء دخلًا دوريًا من خلال صرف العائد كل شهر، مع اختلاف نسبة العائد من سنة إلى أخرى، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

أسعار العائد على الشهادة البلاتينية المتدرجة شهريًا

-السنة الأولى: 21% سنويًا.

-السنة الثانية: 16.25% سنويًا.

-السنة الثالثة: 12% سنويًا.

وتمنح هذه الشهادة فرصة للحصول على دخل شهري منتظم، مع الاستفادة من العائد الأعلى خلال السنة الأولى.

ـ الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، والتي تتميز بثبات سعر الفائدة طوال مدة الشهادة، دون ارتباط مباشر بالتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري، ويختلف العائد على هذه الشهادة بحسب دورية صرف الأرباح، سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

أسعار العائد على الشهادة البلاتينية ثابتة العائد:

-17.75% سنويًا عند صرف العائد شهريًا.

-17.85% سنويًا عند صرف العائد ربع سنوي.

-18% سنويًا عند صرف العائد سنويًا.

طرق شراء شهادات البنك الأهلي المصري 2026

يتيح البنك الأهلي المصري للعملاء عدة طرق لشراء الشهادات الادخارية، سواء من خلال الفروع أو باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، لتسهيل إجراءات الاستثمار والادخار.

شراء شهادات البنك الأهلي 

ويمكن شراء شهادات البنك الأهلي المصري من خلال:

ـ التوجه إلى أحد فروع البنك الأهلي المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

ـ استخدام تطبيق «الأهلي موبايل» لإجراء المعاملات المصرفية إلكترونيًا.

ـ الدخول إلى خدمة «الأهلي نت» واتباع خطوات شراء الشهادات وفقًا للشروط المحددة.

ـ وتتيح هذه الوسائل للعملاء اختيار الشهادة الادخارية المناسبة لاحتياجاتهم، وفقًا لقيمة المدخرات ومدة الاستثمار ودورية الحصول على العائد.

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