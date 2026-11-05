إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بمساكن طابا في بنها

أُصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بمنطقة مساكن طابا بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة مساكن طابا، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقييم حالتهم الصحية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية وفقًا لطبيعة إصابة كل حالة.

وفي السياق ذاته، باشرت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.