المتحدث العسكري: شبكات الجريمة العابرة للحدود تمتلك أسلحة ورشاشات ثقيلة ومضادة للطائرات

كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، تفاصيل المرحلة الأاولى من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية .

وقال أحمد عتمان في كلمته في مرتمر صحفي :" طبقا للمادة 200 من الدستور تنص على حماية حدود الدولة المصرية وسلامة أراضيها وصون مقدرات وثروات الشعب المصري ".

وتابع أحمد عتمان :" الهدف من الحملة توحيد جهود الوزارات والأجهزة المعنية من الدولة لمواجهة أي اأبعاد أمنية اقتصادية وبيئية ودبلوماسية ".

وأكمل أحمد عتمان :" جريمة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ارتبطت بعدة جرائم أخرى".

ولفت أحمد عتمان :" شبكات الجريمة العابرة للحدود تمتلك أسلحة ورشاشات ثقيلة ورشاشات مضادة للطائرات أر بي جيه واحدث القناصات ".