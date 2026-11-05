المتحدث العسكري: التنقيب غير المشروع عن الذهب يهدد الثروات الطبيعية والاستثمارات ويعرض حياة العاملين للخطر

أكد العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري، أن الحملة المكبرة لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب تأتي في إطار جهود الدولة المصرية للتصدي لهذه الظاهرة، التي تمثل تهديدًا للثروات الطبيعية والبيئة، وتؤثر سلبًا على الثروة الحيوانية والزراعية.

وقال المتحدث العسكري، خلال مؤتمر صحفي، إن أضرار أنشطة التنقيب غير المشروع لا تقتصر على استنزاف الثروات المعدنية، بل تمتد إلى تهديد أمن وسلامة العاملين بقطاع التعدين، نتيجة وجود عناصر مسلحة في بعض مناطق العمل؛ الأمر الذي دفع عددًا من العاملين بالشركات المعتمدة إلى مغادرة تلك المناطق، فضلًا عن تراجع ثقة المستثمرين وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات من الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف فرض سيادة الدولة المصرية وإنفاذ القانون، والتصدي للعناصر الخارجة عليه، بما يضمن حماية العاملين وتأمين الاستثمارات المشروعة في قطاع التعدين.

استشهاد المقدم أحمد جودة

وأضاف أن تنفيذ الحملة شهد تعرض ضباط وأفراد القوات المسلحة لإطلاق النيران؛ ما أسفر عن استشهاد المقدم أحمد جودة، في أثناء أداء واجبه الوطني.