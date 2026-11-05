حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة.. درجات الحرارة والأمطار حتى 10 نوفمبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس في مصر خلال الفترة من غد الجمعة 6 نوفمبر وحتى الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، محذرة من استمرار الانخفاض التدريجي والملموس في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري يومي الجمعة والسبت، إلى جانب ظهور شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على السواحل الشمالية من 23 إلى 24 درجة، بينما تسجل في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 24 و26 درجة، وتتراوح في جنوب البلاد من 25 إلى 30 درجة، وفقًا للتوقعات المعلنة.

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كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، فضلًا عن نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ما حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الانخفاض التدريجي والملموس في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من الجمعة 6 نوفمبر وحتى الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

وتشهد درجات الحرارة العظمى تفاوتًا بين المناطق المختلفة، إذ تتراوح على السواحل الشمالية من 23 إلى 24 درجة، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات تتراوح من 24 إلى 26 درجة، وتكون أعلى في جنوب البلاد، حيث تتراوح من 25 إلى 30 درجة.

وتأتي هذه التغيرات في إطار حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المحددة، مع استمرار التحذيرات من الظواهر الجوية المصاحبة، وفي مقدمتها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

هل توجد فرص لسقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت؟

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة 6 نوفمبر والسبت 7 نوفمبر 2026، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وتأتي فرص الأمطار ضمن أبرز الظواهر الجوية التي أشارت إليها الهيئة العامة للأرصاد الجوية في توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتشمل التوقعات يومي الجمعة والسبت فرصًا لهطول الأمطار بالمناطق المحددة، دون أن يعني ذلك استمرار سقوطها طوال اليوم، إذ أوضحت الهيئة أنها ستكون على فترات متقطعة.

متى تظهر الشبورة المائية على الطرق خلال الأيام المقبلة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي الانتباه خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة بالنسبة للمسافرين وسائقي المركبات على الطرق التي تتأثر بظهورها.

وتُعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية التي تضمنتها توقعات الطقس للفترة من الجمعة 6 نوفمبر وحتى الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، مع تحديد الفترة الزمنية لظهورها من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا.

هل تنشط الرياح في مصر خلال الأيام القادمة؟

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح أحيانًا على فترات متقطعة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك بالتزامن مع الانخفاض التدريجي والملموس في درجات الحرارة.

ويأتي نشاط الرياح ضمن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 6 نوفمبر وحتى الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إلى جانب فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق وظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح.

ولم تحدد البيانات الواردة سرعات للرياح أو توقيتات تفصيلية لنشاطها، لكنها أشارت إلى حدوثه أحيانًا على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة.

كم تبلغ درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى الثلاثاء 10 نوفمبر؟

تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الفترة المحددة من 24 إلى 26 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى من 16 إلى 17 درجة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو الآتي:

الجمعة 6 نوفمبر: العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة.

السبت 7 نوفمبر: العظمى 25 درجة، والصغرى 17 درجة.

الأحد 8 نوفمبر: العظمى 24 درجة، والصغرى 16 درجة.

الاثنين 9 نوفمبر: العظمى 24 درجة، والصغرى 16 درجة.

الثلاثاء 10 نوفمبر: العظمى 24 درجة، والصغرى 16 درجة.

وتوضح درجات الحرارة استمرار تراجع العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري من 26 درجة يوم الجمعة إلى 24 درجة بداية من الأحد وحتى الثلاثاء، مع انخفاض الصغرى من 17 إلى 16 درجة.

ما درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية؟

تسجل درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية خلال الفترة من الجمعة 6 نوفمبر وحتى الثلاثاء 10 نوفمبر ما بين 23 و24 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى من 16 إلى 17 درجة.

وفيما يأتي بيان درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية:

الجمعة 6 نوفمبر: العظمى 23 درجة، والصغرى 17 درجة.

السبت 7 نوفمبر: العظمى 23 درجة، والصغرى 17 درجة.

الأحد 8 نوفمبر: العظمى 24 درجة، والصغرى 16 درجة.

الاثنين 9 نوفمبر: العظمى 23 درجة، والصغرى 16 درجة.

الثلاثاء 10 نوفمبر: العظمى 23 درجة، والصغرى 16 درجة.

وتشير البيانات إلى تسجيل أعلى درجة حرارة عظمى على السواحل الشمالية خلال هذه الفترة يوم الأحد، بواقع 24 درجة، بينما تبلغ الصغرى 16 درجة بداية من الأحد وحتى الثلاثاء.

كم تسجل درجات الحرارة في شمال الصعيد؟

تتراوح درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد من 25 إلى 27 درجة خلال الأيام المحددة، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى 15 درجة طوال الفترة من الجمعة 6 نوفمبر وحتى الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد على النحو الآتي:

الجمعة 6 نوفمبر: العظمى 27 درجة، والصغرى 15 درجة.

السبت 7 نوفمبر: العظمى 26 درجة، والصغرى 15 درجة.

الأحد 8 نوفمبر: العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.

الاثنين 9 نوفمبر: العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.

الثلاثاء 10 نوفمبر: العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.

وتوضح التوقعات تراجع درجات الحرارة العظمى تدريجيًا من 27 درجة يوم الجمعة إلى 25 درجة بداية من الأحد، مع ثبات درجات الحرارة الصغرى عند 15 درجة طوال الأيام الخمسة.

ما درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد؟

تسجل درجات الحرارة العظمى في جنوب الصعيد ما بين 28 و30 درجة خلال الفترة من الجمعة 6 نوفمبر وحتى الثلاثاء 10 نوفمبر، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى من 17 إلى 18 درجة.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد:

الجمعة 6 نوفمبر: العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة.

السبت 7 نوفمبر: العظمى 29 درجة، والصغرى 17 درجة.

الأحد 8 نوفمبر: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة.

الاثنين 9 نوفمبر: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة.

الثلاثاء 10 نوفمبر: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى أعلى مستوياتها في جنوب الصعيد يوم الجمعة بواقع 30 درجة، قبل أن تتراجع إلى 29 درجة يوم السبت، ثم تستقر عند 28 درجة من الأحد وحتى الثلاثاء، وفقًا للبيانات المعلنة.

هل تتغير توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة؟

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التغيرات السريعة في خرائط الطقس الخاصة بفصل الخريف قد تستدعي تحديث التوقعات في حالة حدوث أي تغيير.

ودعت الهيئة إلى متابعة التحديثات الصادرة عنها للاطلاع على أي مستجدات تتعلق بحالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة، خاصة أن التوقعات تغطي فترة تمتد من الجمعة 6 نوفمبر وحتى الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

وتشمل أبرز الظواهر التي ينبغي متابعتها خلال هذه الفترة الانخفاض التدريجي والملموس في درجات الحرارة، وفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، إلى جانب الشبورة المائية الصباحية ونشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء.