محافظ بني سويف يتفقد أعمال الدفع النفقي ضمن مشروع توسعات محطة كفر ناصر

قام اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،بزيارة لمركز ومدينة ببا، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه الأعمال التنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات والهيئات ذات الصلة.

وتابع المحافظ، سير الأعمال الخاصة بالدفع النفقي، الجاري تنفيذه لتركيب ومد الخط الرئيسي أسفل ترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، لتغذية قرى غرب ترعة الإبراهيمية من خلال محطة مياه كفر ناصر بقرية النوابعة، والتي تشهد أعمال توسعات لزيادة قدرتها للقضاء على مشكلة ضعف المياه التي كانت تعاني منها بعض المناطق بقرى طنسا بني مالو، قمبش، وصفط راشين وجزء من عزب مدينة ببا، بجانب تقوية قرية سدس وجزء من قرى بني سويف

كما تفقد المحافظ، مشروع توسعات محطة مياه كفر ناصر بقدرة 34 ألف م3/يوم، والتي تنفذها شركة المياه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي،وتابع الموقف التنفيذي ونسب ومعدلات الإنجاز بالمحطة التي أوشكت على الانتهاء، حيث تم الانتهاء من أعمال مد ماسورة المأخذ وجار العمل في التشطبيات النهائية، لتكون جاهزة للتشغيل التجريبي خلال مدة لا تتعدى الشهر، تمهيدا لدخولها الخدمة ، ويستفيد منها العديد من قرى وتوابع مركز ببا، وبعض المناطق بمركز بني سويف

وأعرب المهندس عصام بدوي رئيس شركة المياه، عن تقديره لمحافظ بني سويف،وما بذله من جهود من خلال التنسيق والتواصل مع المعنيين من الوزارة ومسؤولي السكة الحديد، لتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بالموافقة على تنفيذ أعمال الدفع النفقي المار بالسكة الحديد ،بما يتيح استكمال توصيل خط المياه شرق وغرب الإبراهيمية، ويمثل خطوة مهمة لمعالجة مشكلة ضعف المياه بعدد من القرى والمناطق المستفيدة.

وتضمنت زيارة المحافظ أيضاً معاينة على الطبيعة للمقترح، "الذي تمت دراسته مع الوحدة المحلية والطرق والنقل والنائب عبد الله علي مبروك في اجتماع سابق مع المحافظ"، بشأن دراسة فتح وتشغيل طريق السلطاني/ الشراهنة، والذي سيعتبر مدخلا إضافيا وجديدا لمدينة ببا، ويسهم في ربط العديد من الطرق والشوارع وتخفيف كثافة الحركة داخل مدينة ببا، حيث من المقرر أن يربط امتداد شارع التحرير وطريق الطراد، مما يخفف الضغط على الطريق والمدخل الرئيسي للمدينة

وكلف المحافظ رئيس المدينة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنسيقات وعقد اجتماع مع الأهالي "بحضور النائب عبد الله علي مبروك"للاتفاق على كافة التفاصيل والخطوات المطلوبة، للبدء في أعمال التنفيذ، خاصة بعد قيام الوحدة المحلية بالإجراءات الخاصة بالرفع المساحي وفصل الحدود للطريق المزمع إنشاؤه ويبلغ طوله 1200 مترا، والتنسيق مع الطرق لإدراجه في خطة الرصف.

رافق المحافظ خلال الزيارة: الدكتور عبد الله علي مبروك عضو مجلس النواب، المهندس عصام بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة ببا، الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، الأستاذ وليد كامل نائب رئيس الوحدة المحلية،الأستاذ أحمد إبراهيم منسق مبادرة حياة كريمة ببني سويف، المهندس إبراهيم حمدي مشرف المشروع وبعض التنفيذيين المعنيين.