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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالفستان الأبيض.. ياسمين علي تعيش أجمل حكايات الحب بأغنية “تعيش ليا”

ياسمين علي
ياسمين علي
محمد سعيد

طرحت الفنانة ياسمين علي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "تعيش ليا، باللهجة المصرية، في عمل رومانسي يحمل الكثير من مشاعر الحب والدفء والامتنان، ويعكس حالة عاطفية صادقة تقوم على الأمان والحنية والاستقرار.

وتتناول الأغنية قصة حب تبدأ بأمنية ودعاء للعثور على شريك صادق يُدرك المعنى الحقيقي للحب، قبل أن تتحول هذه الأمنية إلى واقع يبدّل الحزن فرحاً، ويمنح الحياة معنى مختلفاً. وتسلّط الكلمات الضوء على مشاعر المرأة التي تجد في شريك حياتها الأمان والسعادة، وتعيش معه تفاصيل الحب ببساطتها وعفويتها، وصولاً إلى التمسك بهذه العلاقة والدعاء باستمرارها وحمايتها من كل ما قد يعكّر صفوها.

وقدّمت ياسمين علي أداءً مفعماً بالإحساس، عكست من خلاله قدرتها على التعبير عن التفاصيل العاطفية الدقيقة، متنقلةً بسلاسة بين مشاعر الامتنان والفرح والطمأنينة، مع توظيف خامتها الصوتية وإمكاناتها الفنية في خدمة الحالة الرومانسية التي تحملها الأغنية.

وصدرت "تعيش ليا" على طريقة الفيديو كليب من اخراج فادي حداد، وترجم مضمون الأغنية إلى حكاية بصرية رومانسية، تدور حول قصة حب تجمع شخصين يعيشان أجمل لحظاتهما معا، وتُوَّجت علاقتهما بالزواج. وظهرت ياسمين علي خلال الكليب بإطلالة العروس بالفستان الأبيض، في مشاهد جسّدت انتقال قصة الحب إلى مرحلة جديدة من الحياة المشتركة.

وجرى تصوير الفيديو كليب في شمال لبنان، حيث شكّلت المواقع المختارة والتصوير والإضاءة عناصر جمالية أسهمت في إبراز الأجواء الرومانسية للعمل، مع مشاهد اتسمت بالدفء والبساطة، وقدّمت صورة منسجمة مع مضمون الأغنية ومشاعرها، ليكتمل التناغم بين الحالة الغنائية والمعالجة البصرية.

أغنية "تعيش ليا" من كلمات ابراهيم محمد والحان نديم جمال وتوزيع الكشكي، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ياسمين علي الفنانة ياسمين علي أغاني ياسمين علي

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