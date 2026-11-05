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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إصابة عاملين إثر سقوطهما من سقالة بالدور الثالث بجمصة

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أُصيب عاملان بإصابات بالغة، إثر سقوطهما من أعلى سقالة بالطابق الثالث، أثناء عملهما بمنطقة أبو سمبل بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.
تلقت مديرىة أمن الدقهلية بلاغًا يفيد بسقوط عاملين من أعلى سقالة

انتقل ضباط المباحث، و تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم.


وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمود السعيد الصياد، 27 عاما ، مقيم  قرية البغدادي التابعة لمركز بلقاس، باشتباه كسر بالقدم اليسرى واشتباه كسر بالعمود الفقري.


و عبد الستار أحمد إسماعيل، 32 عاما ، مقيم  قرية الملعب التابعة لمركز بلقاس، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسور بالضلوع ونزيف بالصدر.


 وتم تحرير المحضر اللازم للوقوف على ملابسات الواقعة.

الدقهليه محافظة بلقاس جمصة

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