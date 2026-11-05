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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: متابعة ميدانية يومية من رؤساء الأحياء وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولته بشارع الجيش بمدينة المنصورة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على الحالة العامة بالشارع، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الأداء التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات.

وتفقد المحافظ خلال الجولة الحالة المرورية وحركة السيارات بشارع الجيش، وتابع انتظام سيارات السرفيس والتزامها بخطوط السير وانتظام نقل الركاب، ومدى توافر وسائل المواصلات وتيسير حركة المواطنين، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النقل الجماعي والتعامل الفوري مع أي معوقات أو مخالفات تؤثر على انتظام الخدمة.

كما تابع مستوى النظافة العامة ورفع المخلفات، واطمأن على حالة الإشغالات، بما يضمن عدم إعاقة حركة المواطنين أو التسبب في تكدسات مرورية، إلى جانب تفقد الحدائق العامة والاطمئنان على مستوى النظافة والصيانة بها، باعتبارها متنفسًا حضاريًا للمواطنين.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمات والمشكلات التي تواجههم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في تحديد أولويات العمل التنفيذي.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن الجولات الميدانية مستمرة بمختلف شوارع وميادين مدينة المنصورة والمراكز والمدن، لمتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، ورصد أوجه القصور والعمل على تلافيها، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق الانضباط بالشوارع، وتيسير الحركة المرورية، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات، وتوفير بيئة حضارية تليق بأهالي الدقهلية.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية اليومية من رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن جودة حياتهم.

الدقهلية محافظة جوله المنصوره

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