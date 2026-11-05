تحذير هام ورسالة لكل من يتناول القهوة فور الاستيقاظ صباحًا .. إيه الحكاية؟

حذّر أخصائي تغذية من خطأ شائع في تناول القهوة صباحًا، مؤكدًا أن ذلك قد يضر أكثر مما ينفع.. وقد وُجهت رسالة هامة لكل من يشرب فنجانًا من القهوة قبل القيام بأي شيء آخر في الصباح، بشأن تناول هذا المشروب الساخن الشائع بعد الاستيقاظ مباشرة.

يزعم كايل كراولي، أخصائي التغذية، أن تخطي وجبة الإفطار واللجوء مباشرة إلى قهوة الصباح قد يسبب مشاكل قد لا تكون على دراية بها.

وقال: "بالنسبة للكثيرين، يرتبط تخطي وجبة الإفطار ارتباطًا وثيقًا بشرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ".

لكن تناول الكافيين على معدة فارغة قد يُسبب مشكلتين رئيسيتين: ارتفاع غير طبيعي في مستوى الكورتيزول وتهيج الجهاز الهضمي. عند الاستيقاظ، يمر الجسم بشكل طبيعي بذروة في مستوى الكورتيزول، وهو هرمون التوتر واليقظة الرئيسي في الجسم.

إن تناول الكافيين على معدة فارغة في الصباح الباكر يزيد من حدة هذا الارتفاع المفاجئ في مستوى الطاقة.

فبدلاً من أن يمنحك طاقة نظيفة، غالباً ما يؤدي ذلك إلى التوتر والقلق، ثم إلى خمول شديد في منتصف الصباح بعد بضع ساعات.

إضافة إلى ذلك، يحفز الكافيين إنتاج حمض المعدة، مما قد يسبب حرقة المعدة أو ارتجاع المريء في حال عدم وجود طعام لامتصاصه.

القهوة

ثلاث طرق لحماية طاقتك



بالنسبة لمن يفضلون تخطي وجبة الإفطار، يدّعي كايل أن إجراء ثلاثة تعديلات يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستوى طاقة ثابت دون التخلي عن القهوة. أولاً، ينصح باتباع قاعدة تناول الكافيين كل 90 دقيقة.

ويزعم قائلاً: "حاول تأخير تناول فنجان القهوة الأول لمدة تتراوح بين 60 و90 دقيقة بعد الاستيقاظ. هذا يسمح لذروة الكورتيزول الطبيعية بالانخفاض، وبالتالي يعمل الكافيين مع إيقاعك اليومي بدلاً من إحداث ارتفاع اصطناعي."

اشرب 500 مل من الماء أولاً. يقول كايل: "اشرب نصف لتر من الماء قبل تناول الكافيين لترطيب جسمك بعد النوم وتخفيف حموضة المعدة."

ركز على البروتين عندما تكون مستعدًا لتناول الطعام. يوضح كايل: "إذا تخطيت وجبة الإفطار، تصبح وجبتك الأولى في اليوم أكثر أهمية بمرتين". "عندما تجلس لتناول الطعام، تجنب الكربوهيدرات السريعة والمكررة التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة السكر في الدم."

بدلاً من ذلك، ركز على الوجبات الغنية بالبروتين والألياف أو مخفوقات بدائل الوجبات المتكاملة غذائياً إذا كنت مشغولاً أو كثير التنقل. يساعد البروتين والعناصر الغذائية المعقدة على استقرار نسبة السكر في الدم، وحماية صحة العضلات، وكبح الرغبة الشديدة في تناول السكريات في وقت متأخر من بعد الظهر والتي قد تكون شائعة لدى من يتجاهلون وجبة الإفطار.