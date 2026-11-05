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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف عن قيمة المبلغ المدفوع من الزمالك لحل أزمة القيد

أحمد حسن
أحمد حسن
محمد بدران   -  
نورهان عادل

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن قيمة المبلغ الذي دفعه نادي الزمالك لحل أزمة قضايا القيد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:  «خاص.. قيمة المبلغ الذي دفعه الزمالك لحل أزمة قضايا القيد وصل إلى 8 ملايين دولار».

حيث كشفت مصادر مطلعة عن وصول إجمالي المبالغ المالية التي اعتمدها نادي الزمالك لتسوية القضايا المُتراكمة ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى نحو 8 ملايين دولار، في إطار تحركات الإدارة لإنهاء أزمة إيقاف القيد التي لاحقت النادي خلال الفترة الماضية.

وكانت قضايا إيقاف القيد قد تسببت في أزمة كبيرة داخل القلعة البيضاء، بعد ما تعدّدت الشكاوى المُقدمة من لاعبين ومدربين وأندية سابقة، بسبب مُستحقات مالية متأخرة، وهو ما أدى إلى صدور أحكام وغرامات مالية ضد النادي.

أحمد حسن الزمالك فيسبوك

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