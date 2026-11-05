لا يقل عن 500 جنيه شهريا للمتميزين.. حافز الجدارات الجديد للمعلمين كام ؟|تفاصيل

حافز الجدارات الجديد للمعلمين كام ؟ .. سؤال يردده حاليا العديد من المعلمين على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ، بعد أن تم الإعلان منذ قليل عن قرار رئيس الوزراء بصرف حافز جديد للمعلمين تحت مسمى حافز الجدارات

حافز الجدارات الجديد للمعلمين كام ؟

بناءا موافقة مجلس الوزراء، تم إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، ونـص القــرار على أنه :

اعتبــارا من أول أكتوبر من كل عام دراسـي ولمــدة (9 شهور) يوضع تحت تصرف مدير المدرسة/ شيخ المعهد (بحسب الأحوال) مبلغ حده الأقصى ٤٠٠٠ جنيه شهرياً، يُصرف كحافز تحت مسمى "حافز الجدارات" للفئات المتميزة

ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ ٥٠٠ جنيه شهرياً.

و يُصرف حافز الجدارات لمن تتوافر بشأنهم بعض الشروط من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

شروط صرف حافز الجدارات الجديد للمعلمين

بحسب التفاصيل الرسمية المعلنة حتى الآن ، تتمثل شروط صرف حافز الجدارات الجديد للمعلمين ، فيما يلي :