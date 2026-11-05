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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لا يقل عن 500 جنيه شهريا للمتميزين.. حافز الجدارات الجديد للمعلمين كام ؟|تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حافز الجدارات الجديد للمعلمين كام ؟ .. سؤال يردده حاليا العديد من المعلمين على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ، بعد أن تم الإعلان منذ قليل عن قرار رئيس الوزراء بصرف حافز جديد للمعلمين تحت مسمى حافز الجدارات

حافز الجدارات الجديد للمعلمين كام ؟ 

بناءا موافقة مجلس الوزراء، تم إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، ونـص القــرار على أنه :

اعتبــارا من أول أكتوبر من كل عام دراسـي ولمــدة (9 شهور) يوضع تحت تصرف مدير المدرسة/ شيخ المعهد (بحسب الأحوال) مبلغ حده الأقصى ٤٠٠٠ جنيه شهرياً، يُصرف كحافز تحت مسمى "حافز الجدارات" للفئات المتميزة

ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ ٥٠٠ جنيه شهرياً.

و يُصرف حافز الجدارات لمن تتوافر بشأنهم بعض الشروط من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

شروط صرف حافز الجدارات الجديد للمعلمين

بحسب التفاصيل الرسمية المعلنة حتى الآن ، تتمثل شروط صرف حافز الجدارات الجديد للمعلمين ، فيما يلي :

  • أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين ".
  • أن يكون من المتميزين في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة 
  •  أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المُقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي على مدار الشهر.
  • ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن ( ۱۸) يوماً.
  •  ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة "كفء".
  •  ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
  • ألا يــكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمـــل وذلك خلال مدة الوقـف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته.
  •  ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ ٥٠٠ جنيه شهرياً.
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