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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من 500 إلى 1500 جنيه.. تفاصيل قرار زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قراراً بزيادة حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية.

حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس

ونص القرار على أن يُزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة كالآتي:

 أستاذ 1500 جنيه، أستاذ مساعد 1250 جنيهاً، مدرس 1000 جنيه، مدرس مساعد 750 جنيهاً، معيد 500 جنيه، ويسري على صرف هذه الزيادة ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف حافز الجودة.

ونص القرار أيضاً على أن يتم تمويل الزيادة في حافز الجودة المشار إليه بواقع ٥٠% تمويل خزانة، ٥٠% تمويل ذاتي - بعد التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر - وذلك بكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية، بحسب الأحوال.

مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس مجلس الوزراء أعضاء هيئة التدريس

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