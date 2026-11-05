مجلس الوزراء: حافز تدريس لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإقرار حافز تدريس لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم، ونـص القـرار على أنه اعتبــارا من أول أكتـوبر من كل عام دراسي جامعي ولمـدة «۹ شهور» يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون (بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر) المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حافز تدريس المرحلة الجامعية الأولى بواقع 1000 جنيه شهريا لكل منهم.

كما نصّ القرار على أن يصدر الدكتور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور وزير التعليم العالي - بحسب الأحوال - ضوابط استحقاق الحافز المشار إليه.

ونص القرار أيضاً على أن يتم تمويل هذا الحافز من الموارد الذاتية للجهات المخاطبة بأحكامه، ويتم الخصم على النوع المختص بالتقسيم الاقتصادي بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للحافز المشار إليه والمستحدث بموازنات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.