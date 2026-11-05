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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق تحيا مصر ومؤسسة البنك التجاري الدولي يوقعان بروتوكول تعاون لعلاج الأطفال مرضى القلب

بنك
بنك
أحمد عبد القوى

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوفير العلاج للفئات الأولى بالرعاية، وقّع صندوق تحيا مصر ومؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر بروتوكول تعاون لدعم مبادرة قلوبهم مسئوليتنا، لتوفير الصمامات الرئوية التي تُزرع عن طريق القسطرة للأطفال مرضى القلب من الحالات الحرجة بمستشفيات جامعة عين شمس.

جرت مراسم توقيع البروتوكول بمقر مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر بالجيزة، بحضور السيد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والسيد عمرو الجنايني، ، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي CIB،  ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، إلى جانب عدد من قيادات الصندوق والمؤسسة.

من جانبه، أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن التعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر يعكس حرص الصندوق على تعزيز الشراكات مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتوجيهها نحو توفير الرعاية الصحية المتخصصة للحالات الأكثر احتياجًا، وثمّن دور المؤسسة في دعم علاج الأطفال مرضى القلب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يجسد أهمية تكامل الجهود في تنفيذ مبادرات صحية ذات أثر مباشر في حياة الأطفال وأسرهم.

وأوضح أن تركيب الصمام الرئوي عبر القسطرة يُعد من التقنيات الطبية الحديثة التي تتيح علاج الحالات دون الحاجة إلى جراحة القلب المفتوح، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تستهدف الأطفال الذين يعانون من ضيق أو ارتجاع شديد في الصمام الرئوي، سواء نتيجة عيوب خلقية أو كأحد مضاعفات جراحات إصلاح تلك العيوب.

ولفت إلى أن تكلفة العملية الواحدة تبلغ نحو مليون جنيه، فيما تُجرى مجانًا بالكامل للأطفال المستحقين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن أسرهم.

وتابع أن توفير هذه التدخلات الطبية الدقيقة يسهم في تحسين الحالة الصحية للأطفال ودعم تعافيهم، بما يساعدهم على استعادة نشاطهم والعودة إلى مقاعد الدراسة ومشاركة أقرانهم الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، موضحًا أن أثر المبادرة يمتد إلى تحسين حالتهم النفسية ومنح أسرهم مزيدًا من الاطمئنان على صحتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة حياتهم والتطلع إلى مستقبل أفضل.

ومن جانبه، أكد عمرو الجنايني نؤمن بأن دعم الرعاية الصحية للأطفال استثمار في مستقبلهم، وأن إتاحة العلاج المتخصص في الوقت المناسب يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا في حياتهم وحياة أسرهم، ويجسد تعاون مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر مع صندوق تحيا مصر في مبادرة قلوبهم مسئوليتنا هذا الالتزام، من خلال توفير تدخلات طبية دقيقة للأطفال مرضى القلب بمستشفيات جامعة عين شمس.

وأضاف الجنايني: تكامل جهود المؤسسات المجتمعية مع دور الدولة في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية، وتتيح هذه الشراكات توجيه الموارد إلى احتياجات فعلية وتحويلها إلى أثر ملموس. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى مساندة الأطفال المستفيدين وأسرهم، ومنحهم فرصة أفضل للعلاج والتعافي.

تعكس هذه الشراكة التزام مؤسسة البنك التجاري الدولي-  مصر بتعزيز فرص الحصول على رعاية صحية عالية الجودة للأطفال المحتاجين، والمساعدة في بناء مستقبل أكثر صحة.

وحضر مراسم التوقيع من جانب مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، نادية حسني، الأمين العام لمجلس أمناء المؤسسة، و منى حسني، مدير المؤسسة، و إيريني صفوت، مخطط أول برامج بالمؤسسة، وحنين فؤاد، مخطط برامج بالمؤسسة.

ويواصل صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، تنفيذ مبادرات الرعاية الصحية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المتخصصة للأطفال والمرضى الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز فرص حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

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