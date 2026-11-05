"المركزي الكويتي" يوافق على تحول "بنك الخليج" إلى بنك إسلامي كليا

كشف "بنك الخليج" الكويتي عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي للتحول الكلي للعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومباشرة العمل على إجراءات التحول.

وأشار "بنك الخليج"، في إفصاح نشرته بورصة الكويت، إلى أنه يتعين عليه بعد استيفاء إجراءات التحول التقدم إلى بنك الكويت المركزي بطلب الشطب من سجل البنوك التقليدية من أجل تسجيله في سجل البنوك الإسلامية.

وقال البنك إنه لا يسمح له بمزاولة النشاط المصرفي الإسلامي قبل تسجيله في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وأكد "بنك الخليج" التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما في ذلك الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية في إطار عملية التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.