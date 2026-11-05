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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع 3 وصلات مياه ورفع 4 عدادات.. إجراءات حاسمة ضد محطات غسيل السيارات المُخالفة بالفيوم.. صور

جهود التصدي للتعديات على المرافق العامة
جهود التصدي للتعديات على المرافق العامة

في إطار جهود التصدي للتعديات على المرافق العامة شنّت الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم حملة رقابية بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي استهدفت محطات غسيل السيارات غير المُرخصة والتوصيلات المُخالفة على شبكة مياه الشرب.


تحركات لمواجهة الأنشطة غير المرخصة

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم بتكثيف الحملات البيئية والرقابية ومواجهة التعديات والأنشطة المخالفة والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق بمرافق مياه الشرب.


3 وصلات مياه و4 عدادات خارج الخدمة

وأوضح محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس أن الحملة أسفرت عن قطع 3 توصيلات مياه شرب لمغاسل سيارات غير مرخصة بعدد من المناطق بنطاق قرية منشأة طنطاوي وأضاف أن الحملة تمكنت كذلك من رفع 4 عدادات مياه مرتبطة بالمغاسل المخالفة في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة التعديات على شبكة مياه الشرب والتصدي للاستخدام غير القانوني للمياه.


استمرار ملاحقة المخالفات

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة مغاسل السيارات غير المرخصة والتصدي للتعديات على شبكات مياه الشرب والحفاظ على المرافق العامة ومنع تكرار المخالفات.

الفيوم قرية منشأة طنطاوي جهود التصدي للتعديات

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