بايرن ميونخ يعلن تجديد عقد هاري كين لصيف 2029

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تجديد عقد الإنجليزي هاري كين مهاجم الفريق.

ونشر بايرن ميونخ بيان للكشف عن تفاصيل تجديد تعاقد كين حتى صيف 2029 المقبل.

وجاء البيان كالتالي :" خلال مسيرة هاري كين مع بايرن ميونخ التي بدأت في صيف 2023، حطّم الإنجليزي العديد من الأرقام القياسية، محليا ودوليا، بتسجيله 156 هدفًا في 161 مباراة رسمية، وحصل على لقب أفضل لاعب في العالم الأسبوع الماضي."

وأعرب هاري كين عن سعادته بتجديد عقده قائلا" أشعر وكأنني في بيتي في بايرن ميونخ، أعشق النادي، والجماهير، ومدينة ميونخ، لدينا فريق رائع ومدرب رائع هو فينسنت كومباني"