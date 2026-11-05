وزير السياحة والآثار يستكمل لقاءاته الرسمية بالعاصمة البريطانية لندن بلقاء رئيس هيئة قطر للسياحة

واصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاءاته الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن، والتي جاءت للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM2026)، بلقاء سعد الخارجي رئيس هيئة قطر للسياحة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة خلال الفترة المقبلة.

وزير السياحة والآثار

وشهد اللقاء مناقشات حول آليات زيادة حركة السياحة الوافدة إلى كل من مصر وقطر، إلى جانب تنشيط حركة السياحة البينية بين البلدين.

كما تم مناقشة عدد من المقترحات والرؤي حول بعض البرامج الترويجية المشتركة التي يمكن تنفيذها للتسويق للبلدين وإبراز مقوماتهما السياحية المتنوعة.

وعلى هامش اللقاء، قام رئيس هيئة قطر للسياحة، بجولة داخل الجناح المصري المُشارك بالبورصة، حيث تفقد ما يضمه من متحف مُصغر ومواد وأنشطة ترويجية تفاعلية تُبرز المقومات السياحية بالمقصد المصري ومنتجاته المتنوعة، وأبدى إعجابه بتصميم الجناح وما يعكسه من تنوع وثراء المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر.

كما قام شريف فتحي، بجولة داخل جناح دولة قطر بالبورصة، حيث تعرف على تصميم الجناح وما يقدمه من أنشطة ترويجية للتعريف بما تتمتع به قطر من مقومات ومنتجات سياحية، مشيداً بتصميم الجناح القطري وبما شاهده من عرض الواقع المعزز الذي يستعرض مزيجاً يجمع بين التراث القطري الأصيل والتجارب السياحية الحديثة والمتطورة.

وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.