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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اهتمام عالمي بإقامة حفل جوائز World Golf Awards في مصر بنادي مدينتي للجولف

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

أبرزت وسائل الإعلام الدولية المتخصصة في رياضة الجولف خبر استضافة مصر للنسخة الثالثة عشرة من حفل جوائز الجولف العالمية  (World Golf Awards 2026)، المقرر إقامته بعد غد السبت 7 نوفمبر في نادي مدينتي للجولف. وأبرزت عدد من الصحف العالمية ، من بينها Golf Today  وGolf Business News  وGolf Industry Asia  أهمية استضافة مصر لهذا الحدث العالمي للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية، بما يعزز من حضور مصر على خريطة سياحة الجولف الدولية، ويرسخ مكانتها المتنامية كوجهة رائدة للأحداث الرياضية العالمية.

وسلطت وسائل الإعلام الضوء على المقومات الاستثنائية التي يمتلكها نادي مدينتي للجولف، لما يضمه من ملاعب مصممة وفق أعلى المعايير الدولية، ومنشآت ومرافق رياضية متكاملة تتمتع بأعلى مستويات الجودة، بما يوفر تجربة استثنائية للاعبين والزوار، ويعزز قدرته على استضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية. كما أبرزت الصحف الأجنبية حصول نادي مدينتي للجولف – أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى - على لقب أفضل ملعب جولف في مصر خمس مرات وأفضل ملعب جولف في أفريقيا ثلاث مرات ضمن جوائز الجولف العالمية.

وفي هذا السياق، أعرب عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن اعتزازه باختيار نادي مدينتي للجولف لاستضافة حفل جوائز الجولف العالمية لعام 2026، مؤكدًا أن الحدث يمثل محطة مهمة لإبراز جودة المنشآت الرياضية ومرافق الجولف التي طورتها المجموعة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن استضافة أول نسخة من الحفل على مستوى القارة الأفريقية تعكس رؤية المجموعة في تطوير وجهات متكاملة تجمع بين الرياضة وأسلوب الحياة العصري، وتسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية رائدة لسياحة الجولف.

شركة جولف مدينتى

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