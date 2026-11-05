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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بقيادة محمد صلاح .. التشكيل المتوقع لـ«طرابزون» في مواجهة فرايبورج الألماني

طرابزون
طرابزون
ياسمين تيسير

يستعد محمد صلاح نجم طرابزون سبور التركي والمنتخب لمواجهة  فرايبورج الألماني، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي 

وتقام المباراة على ملعب «بابارا بارك» في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، و8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة

ومن المتوقع أن يخوض طرابزون سبور المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا - نوايوو - ستيفان سافيتش - أوزكاجار.

خط الوسط: فابينيو - أوزان توفان - بوشواري.

خط الهجوم: محمد صلاح - إرنست موتشي - بول أونواتشو.

طرابزون محمد صلاح المؤتمر الاوروبي

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