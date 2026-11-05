هل يعاني إمام عاشور من إصابة أم تدليل؟.. تطورات جديدة داخل الأهلي

علقت الناقدة الرياضية ريهام حمدي على التصريحات التي أدلى بها إسلام جمال بشأن الإصابة التي يشعر بها إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن ما كشفه اللاعب يتفق مع المعلومات التي سبق أن أشارت إليها بشأن حالته.

وقالت ريهام حمدي، خلال تصريحاتها عبر برنامج «ملعب أون»، إن إسلام جمال أكد المعلومات المتعلقة بشعور إمام عاشور بآلام خلال الفترة الماضية، وهو ما سبق أن تحدثت عنه، مشيرة إلى أن هناك وجهة نظر أخرى داخل النادي الأهلي ترى أن اللاعب يعاني من حالة من التدليل.

وأضافت أن بيان النادي الأهلي الصادر بشأن أزمة إمام عاشور عكس وجهة نظر النادي في التعامل مع الموقف، والتي تختلف عن المعلومات المتعلقة بشعور اللاعب بالإصابة والآلام.

وأكدت ريهام حمدي أن المصداقية تمثل الأولوية في الأخبار والمعلومات التي تقدمها، مشيرة إلى حرصها على نقل التفاصيل كما وصلت إليها دون مبالغة أو تحريف.