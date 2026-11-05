منح وتغطية للمخاطر وتأمين صحي.. قرارات رسمية لإدراج عمال "الدليفري" ضمن العمالة غير المنتظمة

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، وشركة دليفري هيرو طلبات مصر، وعددٍ من "المكاتب اللوجستية"؛ المُتمثلة في شركات خدمات التوصيل المُتعاقدة مع شركة "طلبات"، وذلك بهدف توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات "الدليفري" وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال تسجيلهم على قواعد بيانات وزارة العمل الخاصة بالعمالة غير المُنتظمة؛ وحصولهم على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها وزارة العمل لهذه الفئة، وذلك بحضور حسن رداد، وزير العمل.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون كُلٌ من الشيماء عبد الله كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وهدير وليد شلبي، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دليفري هيرو طلبات مصر؛ المفوضة بالتوقيع، وعددٍ من مُمثلي "المكاتب اللوجستية"، المُتمثلة في شركات خدمات التوصيل المُتعاقدة مع شركة "طلبات" على تقديم خدمات النقل والتوصيل للبضائع والمنتجات المختلفة من المنتجين والبائعين إلى العملاء.

سم السياسة العامة لتشغيل ومُتابعة ورعاية العمالة غير المُنتظمة

ويأتي هذا التوقيع في ضوء الدور المنوط بوزارة العمل في رسم السياسة العامة لتشغيل ومُتابعة ورعاية العمالة غير المُنتظمة، باعتبارها إحدى الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية الاجتماعية؛ وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر عُرضة للمخاطر، بما يُسهم في تحسين مُستوى معيشتها، ودعم مُشاركتها الفاعلة في عملية التنمية.

ويتصل بروتوكول التعاون بأحد أهم المسارات التي تتخذها وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، تنفيذاً لمخرجات "منتدى مصر 2026"، والذي يرتبط بمواصلة جهود الوزارة لتعزيز أوجه الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية المُقدمة للعمالة غير الُمنتظمة، وتوسيع قاعدة بياناتها لزيادة أعداد المُستفيدين من أوجه الرعاية والدعم.

كما يأتي ذلك اتصالاً بدور شركة "طلبات" العاملة في مجال التطبيقات والمنصات الرقمية؛ والتي تتعاقد ـ في أعمال النقل والتوصيل ـ مع مجموعة من شركات خدمات التوصيل؛ التي تستعين بدورها بعمالة غير مٌنتظمة في توصيل الطلبات "الدليفري"، لتقوم بخدمات النقل والتوصيل للبضائع من المُنتج والبائع إلى العملاء على مستوى الجمهورية، ويأتي التوقيع حرصاً من جانب أطرافه، على تحقيق أفضل أوجه الرعاية لهؤلاء العُمال وضمان تمتعهم بحماية اجتماعية واقتصادية مُناسبة تساعدهم في مُواجهة المخاطر بكافة أنواعها، والتي قد يتعرضون لها أثناء عملية النقل والتوصيل أو بسببه.

ووفقاً لهذا البروتوكول تقوم وزارة العمل بتسجيل قوائم العمالة الواردة من شركات خدمات التوصيل المُتعاقدة مع شركة "طلبات"، بقواعد بيانات مُستقلة ضمن فئات العمالة غير المُنتظمة، إلى جانب تغطية المخاطر وصرف المنح والتعويضات من صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، عن أوجه الرعاية التي حددها بروتوكول التعاون، وتشمل: حالة الوفاة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل، وحالة العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث أثناء تأدية العمل، وحالة الوفاة الطبيعية والعجز الكلي والجزئي الطبيعي، وحالة وفاة الأقارب من الدرجة الأولى، وحالات إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وحالات الزواج وتصرف لمرة واحدة، وحالات المواليد عند ميلاد الطفل الأول والثاني أو في حالة ميلاد توأم، وذلك وفقاً للقرارات المُنظمة والصادرة في هذا الشأن.