رواء رمان.. أول مسلمة في مجلس شيوخ جورجيا تحتفل بفوزها: كتبنا التاريخ

حققت السياسية الأمريكية من أصول فلسطينية رواء رمان إنجازًا تاريخيًا بفوزها بمقعد في مجلس شيوخ ولاية جورجيا عن الدائرة السابعة، خلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أُجريت الثلاثاء 3 نوفمبر، لتصبح أول مسلمة تفوز بعضوية المجلس في تاريخ الولاية.

وتغلبت المرشحة الديمقراطية على منافسها الجمهوري أياز شيخ، لتسجل سابقة سياسية باعتبارها أول أمريكية من أصول فلسطينية تصل إلى مجلس شيوخ ولاية جورجيا.

واحتفلت رمان بفوزها، قائلة: «لقد كتبنا التاريخ»، في إشارة إلى الإنجاز الذي حققته باعتبارها أول مسلمة تتولى هذا المنصب في الولاية.

من هي رواء رمان؟

وُلدت رواء رمان عام 1993 في العاصمة الأردنية عمّان، لعائلة فلسطينية، وانتقلت مع أسرتها إلى الولايات المتحدة عندما كانت في السابعة من عمرها، قبل أن تستقر في ولاية جورجيا.

وحصلت على بكالوريوس الآداب في السياسة من جامعة أوغليثورب عام 2015، ثم نالت درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية ماكورت للسياسة العامة بجامعة جورج تاون عام 2019.

وفي عام 2022، حققت رمان إنجازًا سياسيًا بارزًا بفوزها بعضوية مجلس نواب ولاية جورجيا عن الحزب الديمقراطي، بعدما حصلت على 57.7% من الأصوات، لتصبح أول امرأة مسلمة تُنتخب لعضوية المجلس، وأول امرأة مسلمة من أصول فلسطينية تتولى منصبًا تشريعيًا في الولاية.

وفي أكتوبر 2025، أعلنت رمان ترشحها لمنصب حاكم ولاية جورجيا في انتخابات 2026، قبل أن تحول مسار حملتها لاحقًا إلى المنافسة على مقعد في مجلس شيوخ الولاية.

وركزت حملتها الانتخابية على قضايا رفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، ودعم المشروعات الصغيرة، وزيادة تمويل التعليم، إلى جانب حماية حقوق التصويت.

ويُعد فوز رمان محطة جديدة في مسيرتها السياسية، بعد انتقالها من مجلس نواب الولاية إلى مجلس الشيوخ، وتحقيقها سابقة انتخابية للنساء والمسلمين والأمريكيين من أصول فلسطينية في جورجيا.