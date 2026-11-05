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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل الإنارة بالأعمدة الديكورية بكورنيش النيل الجديد بأسوان

كورنيش النيل الجديد بأسوان
كورنيش النيل الجديد بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ميدانياً تشغيل أعمال الإنارة بطريق كورنيش النيل الجديد ، والذي يتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ أعماله ، وذلك بمرافقة السيد أسامة رزق داوود نائب المحافظ ، فضلاً عن المسئولين بالجهات المعنية .

تشغيل المرحلة الأولى لإنارة الكورنيش واستكمال الأعمال تباعاً بطول 7 كم

وتم إنارة المرحلة الأولى بالأعمدة الديكورية بداية من موقف الأقاليم وصولاً إلى مآخذ مياه الشرب بالشيخ على ، فيما يتم تباعاً إستكمال الإنارة وصولاً إلى نهاية قرية بهاريف بالكورنيش الجديد بإجمالي أطوال تصل لنحو 7 كم .

شكر وتقدير للجهود المبذولة 

وقدم محافظ أسوان شكره وتقديره للجهود المبذولة من القائمين على تنفيذ أعمال الإنارة من جانب جهاز التعمير بإشراف العميد أحمد رمضان مدير منطقة تعمير أسوان ، وبمشاركة المهندس أحمد السيد مدير مشروعات الطرق ، وفريق عمل الشركة المنفذة المهندس أحمد المعداوى ، وفؤاد غنيم ، وعبد الدايم مسعود .

كما قدم المحافظ شكره للعاملين بالوحدة المحلية لقروى أبو الريش ، وهم فاطمة صالح رئيس الوحدة ، ومحمد أبو القاسم ، وعلى محمود فراج ، وعباس جابر ، والسيد جمعة ، وعلى محمد إمبابى .

تنسيق مثمر بين المحافظة وجهاز تعمير جنوب الصعيد لإنجاز المشروع

ويأتى تنفيذ هذه الأعمال نتيجة ثمار لقاء محافظ أسوان باللواء عمرو الصادق رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد ، والذي شهد التنسيق للإسراع بمعدلات التنفيذ وتلبية إحتياجات المواطنين .

تحسين الرؤية الليلية وتوفير عناصر الأمان والسلامة للمواطنين وقائدي المركبات

ويهدف مشروع الإنارة إلى المساهمة في تحسين مستوى الرؤية الليلية ، وتوفير كافة عوامل الأمان والسلامة للمواطنين وقائدي المركبات ، فضلاً عن إضفاء مظهر حضاري وجمالي على هذا المحور الحيوي بزهرة الجنوب .

المتابعة الميدانية والسرعة في تشغيل أعمال إنارة طريق كورنيش النيل الجديد بطول 7 كم بدءاً من موقف الأقاليم وحتى قرية بهاريف ، وهو الذى يأتى من ثمار التعاون بين المحافظة وجهاز تعمير جنوب الصعيد ، وذلك لتحسين الرؤية الليلية وتوفير السلامة والأمان وإظهار الشكل الحضارى للمحافظة .

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