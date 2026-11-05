تشغيل الإنارة بالأعمدة الديكورية بكورنيش النيل الجديد بأسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ميدانياً تشغيل أعمال الإنارة بطريق كورنيش النيل الجديد ، والذي يتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ أعماله ، وذلك بمرافقة السيد أسامة رزق داوود نائب المحافظ ، فضلاً عن المسئولين بالجهات المعنية .

تشغيل المرحلة الأولى لإنارة الكورنيش واستكمال الأعمال تباعاً بطول 7 كم

وتم إنارة المرحلة الأولى بالأعمدة الديكورية بداية من موقف الأقاليم وصولاً إلى مآخذ مياه الشرب بالشيخ على ، فيما يتم تباعاً إستكمال الإنارة وصولاً إلى نهاية قرية بهاريف بالكورنيش الجديد بإجمالي أطوال تصل لنحو 7 كم .

شكر وتقدير للجهود المبذولة

وقدم محافظ أسوان شكره وتقديره للجهود المبذولة من القائمين على تنفيذ أعمال الإنارة من جانب جهاز التعمير بإشراف العميد أحمد رمضان مدير منطقة تعمير أسوان ، وبمشاركة المهندس أحمد السيد مدير مشروعات الطرق ، وفريق عمل الشركة المنفذة المهندس أحمد المعداوى ، وفؤاد غنيم ، وعبد الدايم مسعود .

كما قدم المحافظ شكره للعاملين بالوحدة المحلية لقروى أبو الريش ، وهم فاطمة صالح رئيس الوحدة ، ومحمد أبو القاسم ، وعلى محمود فراج ، وعباس جابر ، والسيد جمعة ، وعلى محمد إمبابى .

تنسيق مثمر بين المحافظة وجهاز تعمير جنوب الصعيد لإنجاز المشروع

ويأتى تنفيذ هذه الأعمال نتيجة ثمار لقاء محافظ أسوان باللواء عمرو الصادق رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد ، والذي شهد التنسيق للإسراع بمعدلات التنفيذ وتلبية إحتياجات المواطنين .

تحسين الرؤية الليلية وتوفير عناصر الأمان والسلامة للمواطنين وقائدي المركبات

ويهدف مشروع الإنارة إلى المساهمة في تحسين مستوى الرؤية الليلية ، وتوفير كافة عوامل الأمان والسلامة للمواطنين وقائدي المركبات ، فضلاً عن إضفاء مظهر حضاري وجمالي على هذا المحور الحيوي بزهرة الجنوب .

المتابعة الميدانية والسرعة في تشغيل أعمال إنارة طريق كورنيش النيل الجديد بطول 7 كم بدءاً من موقف الأقاليم وحتى قرية بهاريف ، وهو الذى يأتى من ثمار التعاون بين المحافظة وجهاز تعمير جنوب الصعيد ، وذلك لتحسين الرؤية الليلية وتوفير السلامة والأمان وإظهار الشكل الحضارى للمحافظة .