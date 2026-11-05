ممر لوجيستي .. كامل الوزير: سيتم ربط ميناء دوالا في الكاميرون المطل على المحيط الأطلنطي بميناء برنيس المطل على البحر الأحمر

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه يتم إنشاء أحدث طريق بين مصر وتشاد وصولا إلى الكاميرون .

وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "من ماسبيرو“ المذاع على قناة “ الأولى الفضائية”: ”سيتم العمل على ربط ميناء دوالا في الكاميرون المطل على المحيط الاطلنطي بميناء برنيس على البحر الأحمر".



وتابع كامل الوزير: "العالم بأكمله يتجه نحو الممرات اللوجستية لتسهيل وصول شبكات الإمداد".

وأكمل كامل الوزير: "نحن في حاجة إلى الربط مع الدول الإفريقية من خلال محاور وطرق وممرات لوجستية لزيادة حجم التبادل مع هذه الدول الافريقية".