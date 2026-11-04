الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل في قرية طه شبرا بالمنوفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظات اندلاع حريق هائل في عدد من العشش بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة ألسنة النيران وهي تلتهم العشش المتجاورة، وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة التي غطت سماء القرية.

وظهر في المقاطع عدد من شباب القرية وهم يحاولون إخماد النيران ومحاصرتها بأدوات بدائية، في محاولة لمنع امتدادها إلى المنازل والمحاصيل المجاورة، لحين وصول قوات الحماية المدنية.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وفرضت كردونًا أمنيًا حول المكان، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، وبدأت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعالها مرة أخرى.

وأكدت المصادر عدم وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتتولى الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وحصر التلفيات.