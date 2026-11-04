سلطة الطيران المدني تشارك في مشروع دولي لتطوير منظومة مكافحة حرائق الطائرات بثلاثة مطارات مصرية

تشارك سلطة الطيران المدني المصري في مشروع FIRE الدولي، الذي يستهدف تطوير منظومة الإطفاء ومكافحة حرائق الطائرات بثلاثة مطارات مصرية، من خلال الاستفادة من برامج التعاون والدعم الدولي، وذلك في إطار رؤية وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية وفق أحدث المعايير الدولية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالارتقاء بمنظومة السلامة الجوية وتحديث البنية التحتية ودعم التحول نحو الاستدامة البيئية.

وتواصل سلطة الطيران المدني التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من منحة دولية غير مستردة مخصصة لهذا الغرض.

وفي هذا الإطار، شاركت السلطة في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع FIRE، الذي عُقد بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا يومي 3 و4 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأفريقية الخمس المشاركة في المشروع.

ومثّل سلطة الطيران المدني في الاجتماع الطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطة ومدير الاتفاقيات الدولية ونقطة الاتصال الوطنية للمشروع.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ المشروع وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل استفادة الدول المشاركة من برامج التمويل والدعم الفني الدولي، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات تطوير منظومات مكافحة حرائق الطائرات والارتقاء بمعايير السلامة البيئية والتشغيلية بالمطارات.

ويُنفذ مشروع FIRE، المعني بتطوير البنية التحتية للإطفاء المسؤول بيئيًا، بدعم من مرفق البيئة العالمية (GEF)، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ويستهدف دعم جهود التطوير في الدول الأفريقية الخمس المشاركة.

وفيما يتعلق بالمشاركة المصرية، تعمل سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، على استكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من المنحة الدولية المخصصة لتطوير ثلاثة مطارات مصرية، وتوجيهها نحو تحديث أنظمة مكافحة حرائق الطائرات، وإدخال تقنيات إطفاء حديثة وصديقة للبيئة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية وتطوير برامج التدريب والتشغيل.

ويتضمن المشروع التخلص التدريجي من رغويات الإطفاء التقليدية المحتوية على المركبات الكيميائية المعروفة باسم (PFAS)، واستبدالها ببدائل حديثة خالية من الفلور (F3)؛ بما يسهم في الحد من آثارها البيئية والصحية، مع الحفاظ على متطلبات السلامة الجوية وكفاءة عمليات الإطفاء.

كما يشمل المشروع تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة، وبناء القدرات الوطنية في مجالات مكافحة حرائق الطائرات والتعامل الآمن مع المواد الكيميائية الضارة بالبيئة.

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية للمشروع، بمشاركة ممثلي الدول الخمس والمنظمات الدولية المعنية، لمتابعة مراحل التنفيذ، واستعراض الخطوات المقبلة، وتنسيق الجهود الفنية بين الدول المشاركة.

ويمتد تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2025 إلى 2030، ويستهدف التحول إلى استخدام رغويات إطفاء خالية من الفلور في سبعة مطارات على الأقل بالدول المشاركة، والتخلص الآمن من 130 طنًا على الأقل من مركزات رغويات الإطفاء المحتوية على الفلور، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة للتدريب وبناء القدرات.