قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سلطة الطيران المدني تشارك في مشروع دولي لتطوير منظومة مكافحة حرائق الطائرات بثلاثة مطارات مصرية

سلطة الطيران المدني
سلطة الطيران المدني
أ ش أ

 تشارك سلطة الطيران المدني المصري في مشروع FIRE الدولي، الذي يستهدف تطوير منظومة الإطفاء ومكافحة حرائق الطائرات بثلاثة مطارات مصرية، من خلال الاستفادة من برامج التعاون والدعم الدولي، وذلك في إطار رؤية وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية وفق أحدث المعايير الدولية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالارتقاء بمنظومة السلامة الجوية وتحديث البنية التحتية ودعم التحول نحو الاستدامة البيئية.

وتواصل سلطة الطيران المدني التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من منحة دولية غير مستردة مخصصة لهذا الغرض.

وفي هذا الإطار، شاركت السلطة في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع FIRE، الذي عُقد بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا يومي 3 و4 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأفريقية الخمس المشاركة في المشروع.

ومثّل سلطة الطيران المدني في الاجتماع الطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطة ومدير الاتفاقيات الدولية ونقطة الاتصال الوطنية للمشروع.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ المشروع وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل استفادة الدول المشاركة من برامج التمويل والدعم الفني الدولي، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات تطوير منظومات مكافحة حرائق الطائرات والارتقاء بمعايير السلامة البيئية والتشغيلية بالمطارات.

ويُنفذ مشروع FIRE، المعني بتطوير البنية التحتية للإطفاء المسؤول بيئيًا، بدعم من مرفق البيئة العالمية (GEF)، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ويستهدف دعم جهود التطوير في الدول الأفريقية الخمس المشاركة.

وفيما يتعلق بالمشاركة المصرية، تعمل سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، على استكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من المنحة الدولية المخصصة لتطوير ثلاثة مطارات مصرية، وتوجيهها نحو تحديث أنظمة مكافحة حرائق الطائرات، وإدخال تقنيات إطفاء حديثة وصديقة للبيئة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية وتطوير برامج التدريب والتشغيل.

ويتضمن المشروع التخلص التدريجي من رغويات الإطفاء التقليدية المحتوية على المركبات الكيميائية المعروفة باسم (PFAS)، واستبدالها ببدائل حديثة خالية من الفلور (F3)؛ بما يسهم في الحد من آثارها البيئية والصحية، مع الحفاظ على متطلبات السلامة الجوية وكفاءة عمليات الإطفاء.

كما يشمل المشروع تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة، وبناء القدرات الوطنية في مجالات مكافحة حرائق الطائرات والتعامل الآمن مع المواد الكيميائية الضارة بالبيئة.

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية للمشروع، بمشاركة ممثلي الدول الخمس والمنظمات الدولية المعنية، لمتابعة مراحل التنفيذ، واستعراض الخطوات المقبلة، وتنسيق الجهود الفنية بين الدول المشاركة.

ويمتد تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2025 إلى 2030، ويستهدف التحول إلى استخدام رغويات إطفاء خالية من الفلور في سبعة مطارات على الأقل بالدول المشاركة، والتخلص الآمن من 130 طنًا على الأقل من مركزات رغويات الإطفاء المحتوية على الفلور، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة للتدريب وبناء القدرات.

الطيران المدني المصري مشروع FIRE الدولي منظومة الإطفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

الطماطم

أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ولادة خمسة توائم في السودان

ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

الاقلاع عن التدخين

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد