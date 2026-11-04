ألمانيا تعلق على خسارة ترامب الانتخابية: لا نتوقع تحولاً في سياساته

استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس حدوث تغيير جوهري في سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، معتبراً أن الرئيس يمتلك صلاحيات واسعة تتيح له اتخاذ قرارات مستقلة عن المؤسسة التشريعية.

وقال ميرتس، الأربعاء، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي للحزب الديمقراطي الاجتماعي بالعاصمة برلين، إنه لا يتوقع أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى تحول كبير في نهج ترامب السياسي، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي أدار شؤون البلاد خلال العامين الماضيين إلى حد كبير متجاوزاً الكونجرس.

وتساءل المستشار الألماني: «إذا كان ترامب قد حكم إلى حد كبير متجاوزاً الكونجرس خلال العامين الماضيين، فلماذا يجب أن يكون الوضع مختلفاً الآن؟»، لافتاً إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الرئيس سلطات واسعة تسمح له باتخاذ قرارات بشكل مستقل عن الكونجرس في عدد من الملفات.

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الألمانية عزمها مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة رغم نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي شكلت ضربة سياسية للرئيس ترامب والحزب الجمهوري.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن ماير، خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن الولايات المتحدة ستظل شريكاً وحليفاً مهماً لألمانيا، مضيفاً أن بلاده ستواصل تعاونها الوثيق مع واشنطن حتى في ظل تغير تركيبة مجلسي الكونجرس.