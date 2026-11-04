ألمانيا تأمل أن يسهم فوز الديمقراطيين في ولادة مبادرات لحل الصراعات بأوكرانيا والشرق الأوسط

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم /الأربعاء/ عن أمله في أن يسهم الفوز الواضح الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في ولادة مبادرات جديدة لإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقال فاديفول - في تصريحات - إنه بحصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، فإن الحزب الديمقراطي قد يسعى لتغيير المسار السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه عبر التعاون بين أمريكا وأوروبا قد تكون هناك فرصة لإطلاق مبادرة جديدة لحل الصراعات.

وأضاف الوزير أنه متفائل بأنه قد يتم إعادة النظر من قبل المشرعين الأمريكيين في المساعدات الأمريكية لأوكرانيا والتي تم تقليصها تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفق ما نقلت شبكة "فرنسا 24" الإخبارية.

وقد حقق الديمقراطيون أغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم حتى الآن ب 53 مقعدا من أصل 100 مقعد، كما انتزعوا السيطرة على مجلس النواب بفوزهم ب227 مقعدا من أصل 435.