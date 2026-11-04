مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم ملاكي وميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي

شهد طريق مصر أسيوط الغربي بمحافظة الفيوم، حادث تصادم عنيف بين سيارة ملاكي وميكروباص بالقرب من منطقة جرزا أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث استدعى تدخلا عاجلا من مرفق الإسعاف.



تحرك عاجل لسيارات الإسعاف

وفور تلقي البلاغ دفع مرفق إسعاف الفيوم بـ12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى، وشهد موقع التصادم جهودا مكثفة من رجال الإسعاف الذين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى المصابين وإنقاذهم ونقلهم إلى سيارات الإسعاف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالواقعة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت إخطارا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي بالقرب من منطقة جرزا. وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 13 آخرين وجرى نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام فيما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.