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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لتوجيه ضربات لكل من يحاول المساس بنا

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي
القسم الخارجي


أطلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تصريحات عسكرية جديدة خلال زيارة ميدانية إلى بلدة الخيام في جنوب لبنان، أكد فيها استعداد الجيش الإسرائيلي للتحرك عسكريًا ضد أي جهة تحاول تهديد إسرائيل أو المساس بأمنها، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب لمواجهة التطورات الأمنية على مختلف الجبهات.

وتأتي التصريحات في توقيت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترًا متواصلًا، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق جنوب لبنان، واستمرار المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية.

وأوضح زامير أن الفرقة 91 تمثل خط الدفاع الأمامي عن سكان شمال إسرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش يعمل على تعزيز ما وصفه بمفهوم «الدفاع الأمامي» على الحدود، ومنع حزب الله من إقامة بنى تحتية أو تعزيز وجوده وقدراته العسكرية في المنطقة.

كما اتهم زامير حزب الله بالعمل بوصفه ذراعًا إيرانية، معتبرًا أن أنشطته ألحقت أضرارًا بمصالح الدولة اللبنانية ومواطنيها، وفق التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام لبنانية عن بيان المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية. 


وأضاف رئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي يراقب التطورات في ساحات قريبة وبعيدة، وأنه مستعد لتوجيه ضربات لأي عدو يحاول المساس بإسرائيل، مؤكدًا أن الرد على أي محاولة لتعزيز قدرات حزب الله أو تهديد البلدات الشمالية سيكون فوريًا وقويًا. 
 

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