وزيرة الخارجية الكندية تستقبل نظيريها اللبناني والنمساوية لبحث قضايا التعاون الثنائي



أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم الأربعاء، أنها ستستقبل نظيرها اللبناني يوسف رجي، ونظيرتها النمساوية بياته ماينل رايزينجر يوم الجمعة المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات بين كندا وكلًا من لبنان والنمسا.

وذكرت الحكومة الكندية في بيان أنه من المقرر أن تبحث أناند مع نظيرها اللبناني سبل تعزيز التعاون، بما في ذلك مواصلة الدعم الكندي للقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات الدولة، إلى جانب دعم استقرار لبنان وسيادته على المدى الطويل، ومناقشة التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تسوية النزاعات القائمة.

كما ستبحث أناند مع نظيرتها النمساوية سبل تعميق التعاون في مجالي الأمن الأوروبي وعبر الأطلسي، بما يشمل مواصلة دعم أوكرانيا والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، إلى جانب بحث التنسيق المشترك خلال عضوية النمسا المقبلة بمجلس الأمن الدولي، وتعزيز التعاون بين كندا والاتحاد الأوروبي، ودعم المرونة الاقتصادية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، بحسب البيان.