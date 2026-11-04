الأمن القومي الإيراني: شعبنا هزم ترامب بثلاث جبهات.. عسكريا وفي مضيق هرمز وسياسيا داخل واشنطن

اعتبر مسؤولون إيرانيون أن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية تمثل انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب، وربطوا ما وصفوه بتراجع نفوذ واشنطن في المواجهة مع طهران بثلاثة مسارات، هي المواجهة العسكرية، والصراع حول مضيق هرمز، والتداعيات السياسية للحرب داخل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات عقب خسائر الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت في الثالث من نوفمبر، والتي حقق فيها الديمقراطيون مكاسب برلمانية، وسط انتقادات داخلية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها الاقتصادية.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف قوله إن الأمريكيين صوّتوا ضد الحرب، معتبرًا أن نتائج الانتخابات تعكس رفضًا شعبيًا للسياسة التي انتهجتها إدارة ترامب تجاه إيران.

وتقول طهران إن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها المعلنة من الحرب، رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية ونووية إيرانية. وفي المقابل، تشير تقارير الكونجرس الأمريكي إلى تعرض القدرات العسكرية الإيرانية لأضرار كبيرة، مع استمرار امتلاكها وسائل لتهديد المصالح الأمريكية والإقليمية.

تحوّل المضيق إلى إحدى أهم أوراق الضغط الإيرانية، بعدما أثرت المواجهة والتهديدات البحرية في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. وتؤكد تقارير أمريكية أن طهران لا تزال تمتلك قدرات تسمح لها بتهديد حركة السفن، رغم الضغوط العسكرية والبحرية الأمريكية.

وتراهن طهران على أن الخسائر الانتخابية للجمهوريين ستزيد الضغوط الداخلية على ترامب لإعادة النظر في استمرار الحرب. واعتبرت وكالة رويترز أن خسارة الجمهوريين قد تضعف قدرة الرئيس على تمرير أجندته التشريعية، وإن كانت لا تسلبه صلاحياته العسكرية بصورة تلقائية، وفقا لـ رويترز.