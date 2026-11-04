التنمية المحلية: البدء الفوري في وضع الضوابط التنفيذية لاستكمال طلبات التصالح والتقنين بنطاق وقف المنان

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، البدء الفوري في وضع الضوابط التنفيذية، بالتنسيق مع محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، لاستكمال الطلبات المقدمة من المواطنين على منظومتي التصالح والتقنين للأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، والبالغ عددها نحو 6400 طلب، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المنظمة.

وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدر بمقتضاها قرار وقف العمل بالمنشور الفني الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل هذه الأراضي، مشيرة إلى أن التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لشواغل المواطنين، ومتابعة الرئيس لنتائج الحوار الذي شهده منتدى مصر 2026، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.