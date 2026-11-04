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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2027.. التحضيرات الأولى لمسلسل كتف فى كتف

مسلسل “كتف في كتف”
مسلسل “كتف في كتف”
تقى الجيزاوي

بدأ النجم أحمد السقا التحضير لمسلسل “كتف في كتف” مع الفنان الشاب أحمد غزى تمهيدا لطرحه في رمضان 2027 على شاشة Mbc مصر و شاهد.

مسلسل كتف في كتف، من بطولة أحمد السقا وأحمد غزي وسيد رجب و جنا الاشقر و محمد عبده من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام إنتاج شركة صباح إخوان ويتكون من 15 حلقة فقط.

فيلم «خلي بالك من نفسك»

وشارك أحمد السقا مؤخرا فى فيلم «خلي بالك من نفسك»، بطولة أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز. 

أبطال فيلم «خلي بالك من نفسك»

ويشارك في بطولة الفيلم لبلبة ومحمد رضوان وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج سينرجي فيلم للمنتج تامر مرسي، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

أحمد السقا » مسلسل كتف فى كتف

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