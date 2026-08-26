«خلي بالك من نفسك» ينافس «أوديسي» و«سبايدر مان» في شباك التذاكر السعودي

يواصل فيلم «خلي بالك من نفسك» للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا تصدره قائمة الأفلام المصرية في موسم صيف 2026، محققا نجاحا جماهيريا لافتا في شباك التذاكر السعودي، وسط منافسة قوية مع عدد من أضخم الإنتاجات العالمية، وفي مقدمتها «أوديسي» و«سبايدر مان».



وطبقا لوسائل إعلام سعودية حقق الفيلم 410 آلاف تذكرة في السعودية، بإيرادات بلغت 19.8 مليون ريال سعودي، ليؤكد حضوره كـالفيلم المصري الأول في موسم صيف 2026، رغم المنافسة الشرسة مع الأفلام العالمية الكبرى المطروحة في دور العرض.



ويواصل «خلي بالك من نفسك» بذلك تحقيق أرقام قوية في السوق السعودي، ليعكس حجم الإقبال الجماهيري على الفيلم وقدرته على المنافسة في موسم سينمائي يشهد طرح مجموعة من أكبر الأفلام العالمية.



ويجمع الفيلم بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، إلى جانب لبلبة ومحمد رضوان وعدد من ضيوف الشرف.