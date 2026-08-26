أسهم كندا ترتفع بدعم نتائج البنوك رغم تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن

ارتفع مؤشر "ستاندارد أند بورز/ تي إس إكس" الرئيسي في كندا، اليوم الأربعاء، بينما قيّم المستثمرون نتائج الربع المالي لبنك ناشونال بنك أوف كندا (البنك الوطني الكندي) في ظل استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر بنسبة 0.2% ليصل إلى 37,031.81 نقطة بحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت شرق أمريكا، وفقا لمنصة "ماركت سكرينر".

وتجاوز ناشونال بنك توقعات الأرباح الفصلية، رغم تراجع سهمه بنسبة 4.6%. وتمتد هذه النتائج القوية إلى بنوك كندية كبرى أخرى، بينها بنك مونتريال وبنك نوفا سكوشيا اللذان أعلنا نتائجهما يوم الثلاثاء، حيث ارتفع سهم سكوشيا بنسبة 1.8%، فيما صعد القطاع المالي الأوسع بنسبة 0.4%.

وسجلت أسهم الطاقة مكاسب ملحوظة بلغت 0.9%، رغم انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع تزايد الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز.

وجاءت التحركات في السوق وسط متابعة للتصعيد التجاري بين أوتاوا وواشنطن، بعدما ردت كندا بفرض رسوم انتقامية على واردات أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار سنوياً، مطابقةً الرسوم الأميركية الأخيرة.

كما راقب المستثمرون تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي أظهر ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7% في يوليو، متجاوزاً توقعات المحللين. وفي الوقت نفسه، يترقب السوق نتائج شركة إنفيديا للربع الثاني، بحثاً عن مؤشرات حول استمرار موجة الإنفاق المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على تبرير التقييمات المرتفعة.