الصحفيين تنظم أمسية تأبين للكاتب والروائي الراحل رضا البهات

نظمت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، أمسية لتأبين الكاتب والروائي الراحل رضا البهات، بقاعة محمد حسنين هيكل، في الدور الرابع بمبنى النقابة.

وتأتي الأمسية بعد رحيل الكاتب والروائي رضا البهات منذ أيام قليلة، لتكون ليلة وفاء واحتفاء بمسيرته الأدبية والإنسانية، واستعادة لتجربته الإبداعية، التي تركت أثرًا لدى أصدقائه ورفاقه ومحبيه وقرائه.

وتضمنت الأمسية شهادات من عدد من أصدقاء الراحل ورفاق تجربته الإبداعية، يستعيدون خلالها ذكرياتهم معه، ومحطات من مسيرته الأدبية والإنسانية، إلى جانب الحديث عن أعماله وإسهاماته في المشهد الثقافي والأدبي.