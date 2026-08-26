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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

معاه لمبة التعاطي.. مواطن بالتجمع يضبط عامل توصيل يتناول الآيس بمدخل عقار

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمن بمديرية أمن، من ضبط عامل توصيل طلبات متلبسًا بتعاطي مادة "الآيس" أسفل  عقار سكني يقطن به بالتجمع الخامس.

تفاصيل ضبط عامل الطلبات 

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من مواطن يفيد بأنه أثناء نزوله من شقته تفاجأ بوجود عامل توصيل طلبات يقوم بشرب مادة "الآيس" داخل مدخل العقار، وعلى الفور قام المواطن بإبلاغ شرطة النجدة، التي انتقلت إلى مكان البلاغ.

كواليس القبض على المتهم 

وتم ضبط المتهم، وبحوزته لمبة تستخدم في تعاطي مادة "الآيس" وكمية من المادة المخدرة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أخبار الحوادث ضبط عاطل الأجهزة الأمنية القبض على متعاطي الأيس بالتجمع

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