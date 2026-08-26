قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال احتفالية المولد النبوي.. البغدادي: نعم سنفرح ونعمر وسنملأ الدنيا بحب رسول الله
بالصور.. أشرف زكي وروچينا وأحمد زاهر في تركيا بقميص طرابزون سبور
لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يقبل رأس آمال إسماعيل صاحبة الـ83 عاما عقب تكريمها
باكستان: استمرار سقوط قتلى في غزة يثير تساؤلات حول الالتزام بوقف إطلاق النار
ما حكم إجراء عملية لعلاج تقوس عظمة الأنف؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى..الرئيس السيسي يكرم علماء الأزهر والأوقاف
تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس القارات
«يسعدك ويعافيك ويحميك».. دعاء مؤثر من الرئيس السيسي للفنانة هبة مجدي
وكالة فارس: إيقاف ناقلة نفط هندية خلال عبورها مضيق هرمز
ترامب: لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل الآن
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق غدا وأمطار خفيفة نهاية الأسبوع.. والحرارة لا تزال مرتفعة
التعليم تزف خبراً ساراً للحاصلين على مؤهل تربوي أثناء الخدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة فارس: إيقاف ناقلة نفط هندية خلال عبورها مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
القسم الخارجي

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، اليوم الأربعاء، بإيقاف ناقلة نفط هندية خلال عبورها مضيق هرمز، في تطور جديد يسلط الضوء على تصاعد التوترات المرتبطة بحركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة حول العالم.

ولم تتضح، حتى الآن، هوية الناقلة أو حمولتها أو الجهة التي قامت بإيقافها، كما لم تُعلن تفاصيل رسمية بشأن أسباب الإجراء أو المدة التي استغرقتها عملية التوقيف. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل ما أوردته الوكالة الإيرانية.

ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعاً حاداً، على خلفية التوترات العسكرية والأمنية المستمرة في المنطقة. وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» أن خمس سفن للسلع الأساسية فقط عبرت المضيق الثلاثاء، مقارنة بمتوسط بلغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.

 وشملت الحركة ناقلتي غاز بترولي مسال وناقلة بيتومين وناقلتي منتجات فارغتين.

وكانت إيران قد أعلنت، خلال الأيام الماضية، قائمة تضم 45 سفينة قالت إنها انتهكت قواعد العبور التي فرضتها طهران في المضيق، مهددة بفرض غرامات أو احتجاز السفن ومصادرة حمولاتها. وتشمل القائمة ناقلات مرتبطة بشركات وشركات شحن دولية.

ويكتسب أي تطور يتعلق بالملاحة الهندية أهمية خاصة، في ظل اعتماد الهند بدرجة كبيرة على واردات الطاقة التي تمر عبر المنطقة. وكانت نيودلهي قد أجرت اتصالات مع طهران في وقت سابق بشأن سلامة الملاحة وأمن الطاقة، وسط مساعٍ لضمان مرور السفن المرتبطة بها عبر المضيق.

ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لتجارة النفط والغاز العالمية، إذ كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خُمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالمياً. وتواصل إيران وسلطنة عُمان محادثات بشأن ترتيبات مؤقتة لإدارة الملاحة في المضيق، في محاولة لخفض التوتر وضمان استمرار حركة السفن.

إيران ناقلة نفط مضيق هرمز أهم الممرات البحرية هوية الناقلة حركة الملاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

ترشيحاتنا

حلوى المولد النبوي

تسبب لهم مشاكل صحية.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

حلوى المولد

حلوى المولد النبوي.. علامات غير متوقعة تكشف فسادها

المانجو

أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

بالصور

أعراض تكيس المبايض.. 10 علامات خطيرة لا تتجاهليها

اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض

قبل المدارس.. طريقة عمل الناجتس لوضعه في اللانش بوكس

.طريقة عمل الناجتس
.طريقة عمل الناجتس
.طريقة عمل الناجتس

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد