خلال احتفالية المولد النبوي.. البغدادي: نعم سنفرح ونعمر وسنملأ الدنيا بحب رسول الله

شهدت احتفالية المولد النبوي الشريف حضورًا لافتًا لعدد من العلماء والدعاة، حيث أكد الشيخ جابر البغدادي أهمية إحياء ذكرى مولد النبي محمد ﷺ بالفرح والمحبة واستحضار سيرته وأخلاقه، مشددًا على أن هذه المناسبة تمثل فرصة لنشر القيم النبوية وتعزيز محبة رسول الله في نفوس المسلمين.

جابر البغدادي: مولد النبي مناسبة للفرح

وخلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، قال الشيخ جابر البغدادي: «نعم سنفرح ونعمر، ومولد النبي مناسبة للفرح»، مؤكدًا أن الفرح بذكرى مولد الرسول ﷺ يأتي تعبيرًا عن مكانته ومحبة المسلمين له.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تحمل في طياتها معاني الإيمان والمحبة والاقتداء، داعيًا إلى استثمارها في التعريف بسيرة النبي الكريم وأخلاقه ورسالته.

«سنملأ الدنيا بحب رسول الله»

وأكد البغدادي خلال الاحتفالية أن محبة النبي ﷺ يجب أن تكون حاضرة في حياة المسلمين وسلوكهم، قائلًا: «سنملأ الدنيا بحب رسول الله».

وأوضح أن التعبير عن محبة الرسول لا يقتصر على الاحتفال بذكرى مولده، وإنما يمتد إلى الاقتداء بأخلاقه وسنته، والتحلي بالرحمة والتسامح وحسن التعامل مع الآخرين.

إحياء المولد بنشر القيم النبوية

ولفت إلى أن احتفالات المولد النبوي تمثل مناسبة مهمة لاستعادة القيم التي أرساها النبي ﷺ، وفي مقدمتها الرحمة والصدق والأمانة والتكافل وحسن الخلق، مؤكدًا ضرورة أن تنعكس هذه القيم على حياة الناس ومعاملاتهم اليومية.

احتفالية المولد النبوي تجمع على المحبة

وتأتي كلمة جابر البغدادي ضمن فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف، التي شهدت التأكيد على أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول ﷺ بما يعزز القيم الدينية والأخلاقية، ويجدد معاني المحبة والاقتداء بسيرة النبي الكريم.