استجابة لأولياء الأمور.. محافظ قنا يخفض القبول بالثانوي العام لـ235 درجة

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، خفض درجات القبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027 إلى 235 درجة بدلًا من 237 درجة، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور وحرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ودراسة الكثافات الطلابية وإمكانات المدارس المتاحة لضمان استيعاب الأعداد الجديدة دون التأثير على انتظام العملية التعليمية أو جودتها، مشددًا على ضرورة تيسير إجراءات التسجيل والتقديم للطلاب المستحقين وفق التنسيق الجديد في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه بعد الانتهاء من التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى وانتهاء الطلاب من التقديم لمدارس "ستيم للمتفوقين والتكنولوجيا التطبيقية ومدرسة وي، والضبعة النووية والتمريض والتأمين الصحي وغيرها"، تبين تواجد أماكن شاغرة وغير مكتملة الكثافة وفق المعدلات.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن هذه الموافقة شملت أيضًا خفض درجات القبول بالصف الأول الثانوي الفني بمختلف تخصصاته وشعبه المتنوعة "البكالوريا نظام 3 سنوات ونظام 3 سنوات خدمات، ونظام المستوى الأول عام دراسي واحد، والصناعي، التجاري، الزراعي، والفندقي"، للتخفيف العبء عن أولياء الأمور وإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالتعليم الفني بما يتناسب مع رغباتهم ومجموع درجاتهم.

وشدد سعدالدين، على وضع ضوابط صارمة تقضي بعدم جواز التحويل نهائيًا بعد إتمام عملية التقديم إلى أي مدرسة مناظرة داخل الإدارة التعليمية، وذلك ضمانًا لانتظام واستقرار الكثافات الطلابية داخل المدارس الفنية.